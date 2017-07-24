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Скворцовой за поступок на награждении подарили бесплатную пиццу
24.07.2017 22:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Белорусской юниорке Виолетте Скворцовой за поступок в ходе церемонии награждения на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров подарили годовой сертификат на бесплатную пиццу.
"Я не могу это объяснить и проанализировать свой поступок", — призналась Скворцова по прилету в Минск телеканалу "Беларусь 1".
Девушка отметила, что
По признанию Скворцовой, на следующий день она извинилась перед другими спортсменами за сорванное награждение, однако они все поняли и обиду на нее не держат.
В аэропорту юную белорусскую легкоатлетку встречали не только друзья и близкие, но и представители одной из сети пиццерий: они впечатлились действиями Скворцовой и решили подарить спортсменке годовой сертификат на бесплатную пиццу.
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Юниорка ушла с пьедестала из-за неправильного гимна, однако обладательницы второго и третьего места на нее за такой поступок не в обиде.
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