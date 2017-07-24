Скворцовой за поступок на награждении подарили бесплатную пиццу

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Белорусской юниорке Виолетте Скворцовой за поступок в ходе церемонии награждения на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров подарили годовой сертификат на бесплатную пиццу.

Скворцова ушла с пьедестала в ходе награждения на ЧЕ в Италии после того, как вместо гимна Беларуси начал играть другой. Поступок девушки высоко оценили интернет-пользователи, а видео с инцидентом собрало почти 2,5 миллиона просмотров.

"Я не могу это объяснить и проанализировать свой поступок", — призналась Скворцова по прилету в Минск телеканалу "Беларусь 1".

Девушка отметила, что она просто не могла стоять на пьедестале под чужой гимн .

По признанию Скворцовой, на следующий день она извинилась перед другими спортсменами за сорванное награждение, однако они все поняли и обиду на нее не держат.

В аэропорту юную белорусскую легкоатлетку встречали не только друзья и близкие, но и представители одной из сети пиццерий: они впечатлились действиями Скворцовой и решили подарить спортсменке годовой сертификат на бесплатную пиццу.

Министерство спорта и туризма уже назвало поступок Скворцовой достойным , также высоко его оценил и глава Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский.