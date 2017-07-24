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Скворцовой за поступок на награждении подарили бесплатную пиццу

24.07.2017 22:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Белорусской юниорке Виолетте Скворцовой за поступок в ходе церемонии награждения на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров подарили годовой сертификат на бесплатную пиццу.

Скворцовой за поступок на награждении подарили бесплатную пиццу
© Фото: БФЛА
ТВ: Скворцова покинула пьедестал - гимн играл не в честь ее победы

Скворцова ушла с пьедестала в ходе награждения на ЧЕ в Италии после того, как вместо гимна Беларуси начал играть другой. Поступок девушки высоко оценили интернет-пользователи, а видео с инцидентом собрало почти 2,5 миллиона просмотров.

"Я не могу это объяснить и проанализировать свой поступок", — призналась Скворцова по прилету в Минск телеканалу "Беларусь 1".

Девушка отметила, что она просто не могла стоять на пьедестале под чужой гимн.

По признанию Скворцовой, на следующий день она извинилась перед другими спортсменами за сорванное награждение, однако они все поняли и обиду на нее не держат.

В аэропорту юную белорусскую легкоатлетку встречали не только друзья и близкие, но и представители одной из сети пиццерий: они впечатлились действиями Скворцовой и решили подарить спортсменке годовой сертификат на бесплатную пиццу.

Министерство спорта и туризма уже назвало поступок Скворцовой достойным, также высоко его оценил и глава Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский.

 
Теги: Минск
 
 
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Юниорка ушла с пьедестала из-за неправильного гимна, однако обладательницы второго и третьего места на нее за такой поступок не в обиде.

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