Установлена личность нападавшего с бензопилой в Швейцарии мужчины

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Полиция установила личность мужчины, который напал с бензопилой на прохожих в швейцарском городе Шаффхаузен, передает газета Blick.

Зверское нападение было совершено накануне — вооруженный бензопилой мужчина успел ранить пять человек в офисе страховой компании CSS Assurance, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавшему же удалось скрыться.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник — 51-летний Франк Вроузис. Также стало известно, что последние несколько недель он жил в лесу в окрестностях города, в котором он и напал на людей.

Жители коммуны, которая находится неподалеку от его последнего места пребывания, отмечали, что Вроузис иногда вел себя агрессивно. Кроме того, полиция установила, что подозреваемый является клиентом страховой компании, где и произошло нападение.

Ранее в интернете появилось фото человека, который, вероятнее всего, и является злоумышленником.