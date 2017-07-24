Минчане провернули махинации на 5,6 млн рублей, продавая кожу в Европу

Мошенники из Минска покупали на белорусских предприятиях кожевенную продукцию и тайно продавали ее в странах Евросоюза. О масштабах и нюансах махинаций пишет « СБ Беларусь сегодня ».

Полуфабрикат «вет-блю», краст и готовую кожу преступная группа из Минска покупала на белорусских предприятиях, которые занимаются заготовкой и переработкой продукции. Далее товар перевозили через границу, используя реквизиты подконтрольных фирм, которые зарегистрировали в Великобритании и Гонконге. Якобы именно туда кожу должны были отправить. Но в итоге продукцию доставляли на крупные европейские предприятия. В результате, Комитетом госконтроля незаконный бизнес был пресечен.

Таким образом, белорусские посредники подпольно заработали более 5,6 млн рублей. На них заведено уголовное дело. Подозреваемыми признано три человека, двое из них арестованы.