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Могилевчанин вылавливал рыбу из Днепра 60-километровыми сетями на территории города

25.07.2017 15:49 — Новости Общества | Tut.by  
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За браконьерство могилевчанин может заплатить от 10 до 50 базовых величин. Он попался с рыболовными сетями на заливе реки Днепр в районе улицы Фатина в Могилеве, пишет ИА «Могилевские ведомости».

42-летнего мужчину с двумя сетями общей длиной 60 метров задержали патрульные милиционеры ночью 24 июля. Мужчина успел выловить лишь 200 граммов рыбы.

В отношении могилевчанина составлен протокол. Наказание за правонарушение определит суд.

 
Теги: Могилев
 
 
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