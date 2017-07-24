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Могилевчанин вылавливал рыбу из Днепра 60-километровыми сетями на территории города
25.07.2017 15:49 — Новости Общества | Tut.by
За браконьерство могилевчанин может заплатить от 10 до 50 базовых величин. Он попался с рыболовными сетями на заливе реки Днепр в районе улицы Фатина в Могилеве, пишет
42-летнего мужчину с двумя сетями общей длиной 60 метров задержали патрульные милиционеры ночью 24 июля. Мужчина успел выловить лишь 200 граммов рыбы.
В отношении могилевчанина составлен протокол. Наказание за правонарушение определит суд.
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Ему грозит штраф от 10 до 50 базовых величин.
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