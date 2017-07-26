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В Лиде готовят собак-спасателей для помощи в поиске потерявшихся людей

27.07.2017 09:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В Лиде кинологами местного клуба любителей собаководства совместно с волонтерами поисково-спасательного отряда «Центрспасс» проводится подготовка собак-спасателей для помощи в поиске потерявшихся в лесу людей. На специальные семинары могут записаться все желающие, сообщает «Лидская газета».


Первые ученики уже показывают результаты. Две немецкие овчарки из Березовки — Дунай и Ада — уже неплохо справляются с поставленными задачами. Они активно начинают поиск, находят брошенные предметы, проходят сложные лесные тропы и находят статиста (спрятавшегося человека). Главное — чтобы собаки были лояльны и к «потеряшкам».

— Мы очень рады, что наши ряды пополняются такими помощниками, — говорит куратор Лидского отделения ПСС «Центрспасс» Алексей Жоль, — и готовыми работать «потеряшками» для собак-учеников. Ведь вместе мы сможем сделать благородное дело.

Для более серьезной подготовки планируется проведение специализированного семинара с приглашением специалиста высокого уровня. Организаторы договорились с российским инструктором по послушанию, следовой работе и поисково-спасательной службе Ольгой Сироткиной. Она инструктор-дрессировщик с 1996 года. Профессионально занимается IPO и IRO (международная система подготовки спасательных собак). Готовит собак по послушанию, следу и поиску людей. Неоднократно проводила семинары по дрессировке в разных городах России. Многократно участвовала и побеждала на международных соревнованиях и испытаниях. Наивысшим достижением является второе место на Чемпионате мира по IPO-R (собака-спасатель). Является владельцем питомника немецких овчарок рабочего разведения «Грейсен Норд».

В Лиде говорят, что собака, обученная поиску, может пригодиться и в бытовых целях — например, найти утерянную перчатку, ключи, ребенка у соседа и так далее. На такие курсы могут прийти хозяева с собаками любых пород.

 
 
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В Лиде кинологами местного клуба любителей собаководства совместно с волонтерами поисково-спасательного отряда "Центрспасс" проводится подготовка...

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