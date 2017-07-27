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В центре Минска прошла тренировка, посвященная Дню десантников и сил специальных операций

27.07.2017 22:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 27 июля в центре Минска минчане могли наблюдать за приземлением нескольких парашютистов с вертолета. Многие также были озадачены появлением в столице военной техники. В Минобороны рассказали, что происходит, и пригласили всех на праздник 29 июля.


Фото читательницы из Минска

«27 июля с 21.00 на площадке перед Дворцом спорта в Минске прошла тренировка показательных выступлений военнослужащих в преддверии празднования Дня десантников и сил специальных операций (ССО)», — сообщили в ведомстве.

Сами торжества под единым названием «Рыцари неба» пройдут 29 июля возле Дворца спорта. Министерство обороны приглашают на них всех желающих. Вход свободный.










 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 27 июля в центре Минска минчане могли наблюдать за приземлением нескольких парашютистов с вертолета. Многие также были озадачены появлением в столице...

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