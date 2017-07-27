В центре Минска прошла тренировка, посвященная Дню десантников и сил специальных операций

Вечером 27 июля в центре Минска минчане могли наблюдать за приземлением нескольких парашютистов с вертолета. Многие также были озадачены появлением в столице военной техники. В Минобороны рассказали, что происходит, и пригласили всех на праздник 29 июля.



Фото читательницы из Минска

Что происходит то? Военная техника в городе. pic.twitter.com/68gSqYDyuB — Dmitry Molokovich (@dima_molokovich) 27 июля 2017 г.

«27 июля с 21.00 на площадке перед Дворцом спорта в Минске прошла тренировка показательных выступлений военнослужащих в преддверии празднования Дня десантников и сил специальных операций (ССО)», — сообщили в ведомстве.

Сами торжества под единым названием «Рыцари неба» пройдут 29 июля возле Дворца спорта. Министерство обороны приглашают на них всех желающих. Вход свободный.



















