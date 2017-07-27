В Беларуси ограничено купание в водоемах 17 зон отдыха, запрещено - в двух

В Беларуси территориальными органами государственного санитарного надзора ограничено купание в водоемах 17 зон рекреации, запрещено — в двух, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Купание детей ограничено в девяти зонах

В Брестской области это зона отдыха в Микашевичах на пересечении улиц Парковая и Озерная, в Гомельской — пляж «Каскад-2» по улице П. Бровки в Гомеле, в Могилевской — зоны отдыха «Боровец», «Жадунька», «Прусино», «Слобода» Костюковичского района, пляжи на Днепре в Шклове и Могилеве, в Минске — пляжи № 6, 7, 8 водохранилища «Дрозды».

Купание детей и взрослых ограничено в шести зонах

Больше всего их в Могилевской области: зона рекреации на Гребеневском озере в Могилеве, пляжи на Днепре в д. Полыковичи и на Вильчицком водохранилище. В Гомельской области в список попали рекреационная зона на левобережье Припяти от автомобильного моста до русла Мерлявицы в Мозыре, городской пляж Наровли. В Минской области ограничение касается места купания на Немане по ул. Школьной агрогородка Могильно Узденского района.

Купание запрещено

Запрещено купание в реке Случь в районе 11-го городка по ул. Социалистической в Слуцке и на водохранилище «Рудня» Слуцкого района.

Информация об ограничении или запрете купания актуальна тем, что выходные обещают быть жаркими .

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 21 по 27 июля обследовали 387 зон рекреации. На 32 из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов касательно оборудования и содержания общественных туалетов, стоянок автотранспорта, кабинок для переодевания (раздевалок), контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и др. По результатам оценки зон рекреации выдано 28 рекомендаций об устранении выявленных недостатков, направлено 18 писем в местные исполнительные органы, 17 — в ведомства. Проведены лабораторные исследования 913 проб воды, 25 из них не соответствовало установленным гигиеническим нормативам (22 — по микробиологическим показателям, 3 — по санитарно-химическим).