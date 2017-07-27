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В Беларуси ограничено купание в водоемах 17 зон отдыха, запрещено - в двух
28.07.2017 13:52 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси территориальными органами государственного санитарного надзора ограничено купание в водоемах 17 зон рекреации, запрещено — в двух, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Купание детей ограничено в девяти зонах
В Брестской области это зона отдыха в Микашевичах на пересечении улиц Парковая и Озерная, в Гомельской — пляж «Каскад-2» по улице П. Бровки в Гомеле, в Могилевской — зоны отдыха «Боровец», «Жадунька», «Прусино», «Слобода» Костюковичского района, пляжи на Днепре в Шклове и Могилеве, в Минске — пляжи № 6, 7, 8 водохранилища «Дрозды».
Купание детей и взрослых ограничено в шести зонах
Больше всего их в Могилевской области: зона рекреации на Гребеневском озере в Могилеве, пляжи на Днепре в д. Полыковичи и на Вильчицком водохранилище. В Гомельской области в список попали рекреационная зона на левобережье Припяти от автомобильного моста до русла Мерлявицы в Мозыре, городской пляж Наровли. В Минской области ограничение касается места купания на Немане по ул. Школьной агрогородка Могильно Узденского района.
Купание запрещено
Запрещено купание в реке Случь в районе 11-го городка по ул. Социалистической в Слуцке и на водохранилище «Рудня» Слуцкого района.
Информация об ограничении или запрете купания актуальна тем, что выходные
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