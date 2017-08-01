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Мособлсуд назвал имена застреленных участников "банды GTA"

01.08.2017 21:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг — Sputnik. Московский областной суд раскрыл имена участников "банды GTA", которые были убиты в результате нападения на конвоиров в здании суда, сообщает Sputnik.

Мособлсуд назвал имена застреленных участников "банды GTA"
© Sputnik Илья Питалев
Полиция рассказала подробности стрельбы в Мособлсуде

Во вторник, 1 августа, днем пятеро подсудимых совершили нападение на двоих конвоиров в лифте Мособлсуда. В результате нападения фигурантам уголовного дела удалось завладеть оружием, однако один из "безопасников" смог позвать на помощь сотрудников Росгвардии. После чего завязалась перестрелка, в которой погибли трое преступников, еще двое получили ранения. Кроме того, пострадали сотрудник Росгвардии и двое полицейских.

"Ответным огнем были ликвидированы трое нападавших: (Абдумуким) Мамадчонов, (Мирзомавлон) Мирзошарипов, (Холик) Субханов. Двое были ранены и обезврежены", —рассказала журналистам пресс-секретарь Московского областного суда Наталья Осипова.

По словам Осиповой, ранены были Фазлитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов. Еще четверо подсудимых — Хазратхон Додохонов, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Шерозджон Кодиров — находились в зале заседаний и не участвовали в нападении.

Всех находившихся в здании эвакуировали. Посетители и сотрудники суда не пострадали.

По информации официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ), покушении на побег из-под стражи (ст.30 УК РФ, ст.313 УК РФ) и хищении оружия (ст.226 УК РФ).

Преступную группу, которую СМИ окрестили "бандой GTA", в 2012 году создал Ибайдулло Субханов. Руководитель банды, оказавший при задержании в 2014 году вооруженное сопротивление правоохранителям, был убит. В банду также входил его брат Холик Субханов.    

 
Теги: Минск
 
 
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Брат убитого организатора "банды GTA" ликвидирован во вторник в ходе перестрелки в Мособлсуде.

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