ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рабство процветает в каждом большом городе Великобритании

10.08.2017 22:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Случаи работорговли выявлены в каждом крупном городе Великобритании, свидетельствуют данные британского Национального криминального агентства (The National Crime Agency, NCA), опубликованные в четверг.

Рабство процветает в каждом большом городе Великобритании
© Sputnik / Виктор Толочко
"Ла Страда": проблема трудового рабства в Беларуси пока актуальна

"Растущее число доказательств, которые мы получаем, говорит о том, что масштаб больше, чем кто-либо ранее мог думать", — говорится в докладе.

Согласно результатам более 30 расследований, современное рабство, в том числе сексуальное и использование детского труда, довольно распространено в Королевстве. Так, NCA утверждает, что буквально в каждом крупном городе десятки людей удерживаются в рабстве. Причем некоторые из них не осознают, что находятся в рабстве.

"С каждым годом все больше детей и взрослых становятся объектами неслыханных форм эксплуатации и надругательств", — обратили внимание в организации по выявлению жертв торговли людьми.

Отмечается, что в большинстве случаев объектами работорговли становятся дети 12 лет, которые попадают в Великобританию из континентальной Европы.

Зачастую похищением людей занимаются группировки выходцев из Восточной и Южной Европы и стран Прибалтики. При этом в рабстве у них оказываются их же соотечественники. Оборот преступников от этой деятельности в Европе достигает 5 миллионов евро, отметили в агентстве.

Так, 10 августа в Литве была разоблачена международная сеть торговли людьми, преступники планировали нелегально вывозить в Великобританию прибывших в страну украинцев. В ходе обысков были обнаружены девять граждан Украины, которых преступное сообщество, организованное также украинцем, планировало вывести в Англию для принудительного труда.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе операций, проведенных в Британии в мае и июне текущего года, 111 человек было арестовано, на свободе оказались 130 человек, которые могли быть жертвами...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Астероид размером с дом пролетит рядом с Землей осенью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика