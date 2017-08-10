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Рабство процветает в каждом большом городе Великобритании
10.08.2017 22:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Случаи работорговли выявлены в каждом крупном городе Великобритании, свидетельствуют данные британского Национального криминального агентства (
© Sputnik / Виктор Толочко
"Растущее число доказательств, которые мы получаем, говорит о том, что масштаб больше, чем кто-либо ранее мог думать", — говорится в докладе.
Согласно результатам более 30 расследований, современное рабство, в том числе сексуальное и использование детского труда, довольно распространено в Королевстве. Так, NCA утверждает, что буквально в каждом крупном городе десятки людей удерживаются в рабстве. Причем некоторые из них не осознают, что находятся в рабстве.
"С каждым годом все больше детей и взрослых становятся объектами неслыханных форм эксплуатации и надругательств", — обратили внимание в организации по выявлению жертв торговли людьми.
Отмечается, что в большинстве случаев объектами работорговли становятся дети 12 лет, которые попадают в Великобританию из континентальной Европы.
Зачастую похищением людей занимаются группировки выходцев из Восточной и Южной Европы и стран Прибалтики. При этом в рабстве у них оказываются их же соотечественники. Оборот преступников от этой деятельности в Европе достигает 5 миллионов евро, отметили в агентстве.
Так, 10 августа в Литве была разоблачена международная сеть торговли людьми, преступники планировали нелегально вывозить в Великобританию прибывших в страну украинцев. В ходе обысков были обнаружены девять граждан Украины, которых преступное сообщество, организованное также украинцем, планировало вывести в Англию для принудительного труда.
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