Рабство процветает в каждом большом городе Великобритании

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Случаи работорговли выявлены в каждом крупном городе Великобритании, свидетельствуют данные британского Национального криминального агентства ( The National Crime Agency, NCA ), опубликованные в четверг.



© Sputnik / Виктор Толочко "Ла Страда": проблема трудового рабства в Беларуси пока актуальна

"Растущее число доказательств, которые мы получаем, говорит о том, что масштаб больше, чем кто-либо ранее мог думать", — говорится в докладе.

Согласно результатам более 30 расследований, современное рабство, в том числе сексуальное и использование детского труда, довольно распространено в Королевстве. Так, NCA утверждает, что буквально в каждом крупном городе десятки людей удерживаются в рабстве. Причем некоторые из них не осознают, что находятся в рабстве.

"С каждым годом все больше детей и взрослых становятся объектами неслыханных форм эксплуатации и надругательств", — обратили внимание в организации по выявлению жертв торговли людьми.

Отмечается, что в большинстве случаев объектами работорговли становятся дети 12 лет, которые попадают в Великобританию из континентальной Европы.

Зачастую похищением людей занимаются группировки выходцев из Восточной и Южной Европы и стран Прибалтики. При этом в рабстве у них оказываются их же соотечественники. Оборот преступников от этой деятельности в Европе достигает 5 миллионов евро, отметили в агентстве.

Так, 10 августа в Литве была разоблачена международная сеть торговли людьми, преступники планировали нелегально вывозить в Великобританию прибывших в страну украинцев. В ходе обысков были обнаружены девять граждан Украины, которых преступное сообщество, организованное также украинцем, планировало вывести в Англию для принудительного труда.