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Купание в двух водоемах Минской области запретили
12.08.2017 10:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг — Sputnik. Территориальные органы государственного санитарного надзора ограничили купание на 14 зонах рекреации, запретили — на двух, сообщили Sputnik в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 4 по 10 августа проверили 408 зон отдыха и на 59 из них установили нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части оборудования и содержания общественных туалетов. Также нарушения были зафиксированы в организации стоянок автотранспорта, раздевалок, контейнеров для отходов и прочего.
По результатам оценки, сотрудники санитарного надзора ограничили купание на 14 зонах рекреации, которые не соответствуют эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Также специалисты запретили купание на двух зонах рекреации.
В Минской области купание запрещено в:
Купание детей ограничено на:
Купание детей и взрослых ограничено на:
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Специалисты проверили 408 зон отдыха в Беларуси и установили нарушения в 59 из них.
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