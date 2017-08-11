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Купание в двух водоемах Минской области запретили

12.08.2017 10:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 авг — Sputnik. Территориальные органы государственного санитарного надзора ограничили купание на 14 зонах рекреации, запретили — на двух, сообщили Sputnik в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 4 по 10 августа проверили 408 зон отдыха и на 59 из них установили нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части оборудования и содержания общественных туалетов. Также нарушения были зафиксированы в организации стоянок автотранспорта, раздевалок, контейнеров для отходов и прочего.

По результатам оценки, сотрудники санитарного надзора ограничили купание на 14 зонах рекреации, которые не соответствуют эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Также специалисты запретили купание на двух зонах рекреации.

В Минской области купание запрещено в:

  • реке Случь в районе 11 городка по ул. Социалистической в Слуцке;
  • водохранилище "Рудня" ОДО «Универсалсервис» Слуцкого района.

Купание детей ограничено на:

  • зоне отдыха г. Микашевичи на пересечении ул. Парковой и ул. Озерной Лунинецкого района;
  • пляже "Прудковский" по ул. Кожара г. Гомеля;
  • пляже "Новобелицкий" г. Гомеля;
  • пляжной зоне водоема аг. Гоцк Солигорского район;
  • зонах отдыха "Боровец", "Жадунька", "Прусино", "Слобода" Костюковичского района;
  • пляже №9 водохранилища "Заславское".

Купание детей и взрослых ограничено на:

  • зоне рекреации р. Днепр в Могилеве;
  • зоне рекреации городского пляжа р. Днепр в Шклове;
  • зоне рекреации на Гребеневском озере Могилева;
  • пляже на р. Днепр д. Полыковичи Могилевского района;
  • пляже на Вильчицком водохранилище д. Вильчицы Могилевского района.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Специалисты проверили 408 зон отдыха в Беларуси и установили нарушения в 59 из них.

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