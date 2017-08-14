Добро пожаловать: самолет с детьми из Сирии прилетел в Минск

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Самолет с сирийскими детьми, прибывшими на отдых в Беларусь, приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент Sputnik.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в мае распорядился о финансировании отдыха сирийских детей в Беларуси. Было решено, что гостей примут лагерь "Родничок" филиала "Минская городская телефонная сеть" РУП "Белтелеком" и Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок". На оздоровление с 14 по 28 августа пригласили 80 ребят.

Как и планировалось, в Минск прилетели 80 детей, с ними прилетели восемь сопровождающих. Встретили детей в аэропорту консул Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь Мохаммед Яхья, представители Минобразования, а также лагерей.



© Sputnik / Виктор Толочко Сирийские дети в аэропорту Минска

Консул выразил благодарность президенту Беларуси, правительству и народу республики за оказанную помощь. Он рассказал, что половину группы составляют дети, чьи родители погибли во время военных действий в Сирии, похищены террористами либо пропали без вести. Остальные 40 – это дети-сироты и их сопровождающие – гражданские лица.

Почти все прибывшие в Беларусь – переселенцы из освобожденных территорий. Сирийцев вечером в понедельник должны доставить в белорусские лагеря, где они будут отдыхать с белорусскими ребятами.

Церемонию открытия смены планируют провести в ближайшие дни. В "Родничке" в эту честь организуют салют и лазерное шоу, а в "Зубренке" пройдет вечер белорусско-сирийской дружбы.



© Sputnik / Виктор Толочко Детей в аэропорту встречали многочисленные журналисты

Для гостей запланировано несколько экскурсий по Беларуси. В частности, дети съездят в Мирский и Несвижский замки, усадьбу "Мир пчел", историко-культурный комплекс "Линия Сталина", а во время поездки в Минск посетят аквапарк, дельфинарий, Национальную библиотеку и Музей Великой Отечественной войны.

Планируется встреча сирийских гостей с первыми лицами страны.

Подробнее о программе мероприятий для сирийцев читайте в репортаже Sputnik >>