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Минобразования показало дневники на следующий учебный год

16.08.2017 10:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. Министерство образования Беларуси показало утвержденные на следующий учебный год обложки школьных дневников.

Минобразования показало дневники на следующий учебный год
© Sputnik/ Сергей Лескеть
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Профильное министерство ежегодно согласовывает обложки школьных дневников, издаваемых в Беларуси. Использовать напечатанные за рубежом дневники или издаваемые "частниками" с несогласованными обложками (принцессами, машинками, супергероями и т.д.) нельзя.

В перечне утвержденных Минобразования форм дневников на 2017/2018 учебный год — почти три десятка вариаций. Издателями дневников выступили несколько типографий по всей стране: от ОАО "Полеспечать" до ОАО "Полиграфкомбинат им. Я.Коласа".

Обыгрываемые на обложках утвержденных дневников темы связаны с Беларусью — традиционно на них появляется изображение Национальной библиотеки, площади Победы в Минске, контур республики с колосьями и первопечатник Франциск Скорина.

Минобразования показало дневники на следующий учебный год
© Фото: Министерство образования Беларуси
В перечне утвержденных дневников - почти три десятка вариаций
Минобразования показало дневники на следующий учебный год
© Фото: Министерство образования Беларуси
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Изменения в вид школьных дневников предлагают редко, однако в этом учебном году школьники смогут купить себе стильные дневники с красной или синей вышиванкой — национальным белорусским узором.

Минобразования показало дневники на следующий учебный год
© Фото: Министерство образования Беларуси
Ученик может приходить с любым из утвержденных Минобразования дневником, если классный руководитель не просит купить конкретный
Минобразования показало дневники на следующий учебный год
© Фото: Министерство образования Беларуси
Дневник с национальным белорусским узором от Бобруйской укрупненной типографии им. А.Т.Непогодина

Если классный руководитель еще в конце прошлого учебного года не сообщил о необходимости покупать конкретный школьный дневник, ученик может приходить с любым из утвержденных Минобразования.

В перспективе белорусские чиновники планируют переходить на "электронные дневники", однако пока такая возможность есть только в школах, сотрудничающих с соответствующими частными фирмами на платной форме. Сроки массового перехода школ на систему электронных дневников не обозначены.

Полный перечень утвержденных к 2017/2018 учебному году дневников можно посмотреть на сайте Минобразования.

 
Теги: Минск
 
 
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Школьникам предлагают дневники со Скориной, вышиванками, Национальной библиотекой и аистами.

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