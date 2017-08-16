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АПБ пожалуется в милицию на десантников, рвавших лягушек в Бресте

17.08.2017 17:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг – Sputnik. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" готовит обращения в Министерство обороны Беларуси и ГУВД Бреста по поводу выступления в областном центре солдат, которые на глазах детей рвали руками живых ужей и лягушек, сообщили Sputnik в АПБ в четверг.

АПБ пожалуется в милицию на десантников, рвавших лягушек в Бресте
© Sputnik/ Роман Шантар
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Резонансное показательное выступление десантников 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады прошло в Бресте 2 августа – в День ВДВ. В его ходе солдаты убивали лягушек и ужей, разрывая их руками.

"Люди стали обращаться в АПБ как в крупнейшую природоохранную организацию Беларуси, чтобы разобраться в ситуации, наказать виновных и не допустить того, чтобы в будущем ситуация повторилась", – сказали в "Ахове".

Там также сообщили, что сейчас организация готовит соответствующие обращения в Министерство обороны и в ГУВД Бреста. 

"Важно, чтобы такие зрелища были недопустимы нигде и ни при каких обстоятельствах! Жестокое обращение с животными в присутствии малолетних – это преступление", – подчеркнули в организации. 

Как ранее сообщили "Брестской газете" в бригаде, такие действия бойцов ВДВ являются одним из элементов психологической подготовки солдат, что и было продемонстрировано горожанам.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В организации полагают, что такие зрелища недопустимы нигде и ни при каких обстоятельствах.

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