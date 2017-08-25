Пьяные на работе и крадут даже солому. МВД рассказало о рейдах во время уборки урожая

С начала уборочной МВД пристально следит за порядком в хозяйствах. И теперь отчитывается об итогах: десятки пьяных работников, похищенные тонны зерна и сотни литров топлива. Пресс-служба ведомства приводит примеры из каждой области.





В Брестской области в ходе рейдов выявлено около 70 фактов самовольного отсутствия сторожей на работе, а еще более 40 привлечены к ответственности за дежурство в пьяном виде.

В агрогородке Любищицы (Ивацевичский район) за хищение 480 кг зерна задержан сторож склада; он уже уволен.

В доме водителя из агрогородка Лука нашли 470 литров окрашенного дизтоплива (специальный краситель добавляют, чтобы легче было «вычислить» украденное), 280 литров бензина, 55 литров моторного масла и 70 кг овса.

Сторож из Высокого (Каменецкий район) перевозил в машине 250 литров окрашенного дизтоплива. У механизатора из деревни Слонимцы изъяли еще 120 литров похищенного.

В Гомельской области только за неделю — 9 фактов хищения топлива и 6 случаев кражи зерна. Общий вес украденного составил более полутора тонн. Пресечено еще восемь попыток кражи соломы.

«Около деревни Доброгоща Жлобинского района глава местного фермерского хозяйства на Mercedes перевозил без сопроводительных документов 1350 кг зерна. Владелец рассказал, что урожай убран на его землях и планировался к продаже. Впрочем, отсутствие накладных фермер не смог объяснить», — пишет МВД. В итоге зерно изъято, налоговой начат административный процесс.

Сотрудник овощной фабрики перевозил на «Ниве» 200 кг зерна и 10 литров топлива, его машину остановили в деревне Иваковщина Мозырского района. Документов на товар не было.

«Но настоящий бум хищений случился в Кормянском районе. Милиционеры получили информацию, что с поля КСУП „Богдановичи“ местные жители потихоньку тянут солому. Причем руководство сельхозпредприятия выписки на получение рулонов никому не давало. Рейдовая милицейская группа провела подворовой обход. Результат — шесть несунов и 31 рулон похищенного государственного добра», — сообщает ведомство.

В Чечерском районе 6,5 тонн испорченного зерна нашла милиция неподалеку от КСУП «Ровковичи-Агро». Оказалось, перед этим пшеницу и овес оставили без укрытия от дождя — и зерно частично пришло в негодность. Со слов заведующей складом, она отдала такое указание по своему усмотрению, чтобы избежать в том числе материальной ответственности.

Жителя деревни Малейки заподозрили в хищении и перепродаже топлива — он работал водителем на вывозе зерна в ОАО «Брагинский». В гараже и сарае сельчанина нашлись бочки и канистры с 625 литрами дизеля (в том числе 505 литров окрашенного).

Ночью у деревни Дворец (Речицкий район) остановили микроавтобус под управлением жителя деревни Холмеч. Мужчина ехал без документов и не смог объяснить цель поездки. В машине нашли мешки с зерном, позже дома — еще 54 мешка с пшеницей и 50 — с ячменем. Всего общим весом в 5 тонн. А также 100 литров дизеля, предназначенного для нужд сельхозорганизаций.

Только в Поставском районе Витебской области с начала уборочной зафиксировано 11 фактов отсутствия сторожей на месте и еще 7 случаев их пребывания на работе в пьяном виде.

Пьяными также задержали механизатора в ОАО «Камайский-агро» и водителя трактора в ОАО «Яновица-агро».

В Лидском районе Гродненской области у парня нашли 2,5 тонны дизельного топлива, принадлежащего сельхозпредприятию, где работал механизатором. «Использовал для заправки личных трактора и автомобиля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в МВД.

Милиционеры Могилевщины рассказали, как оперативно по их указанию исправляют проблемы в хозяйствах: от внедрения жетонной системы для сторожей до ремонта забора и установки видеокамер.

«Например, в ОАО „Новогородищенское“ Шкловского района в погрузчике вышел из строя двигатель. В течение более чем 80 дней техника находилась в неисправном состоянии и была восстановлена заводом-изготовителем только после вмешательства сотрудников ОВД», — уточняют правоохранители.

Говорят, благодаря контролю значительно уменьшилось число нарушений.

А вот за пребывание на работе пьяными в Минской области наказали около 200 человек. Первый нарушитель попался, как только проверяющие выехали за пределы МКАД, — это была работница зерносушильного комплекса ОАО «Шершуны-Агро».

В Столбцовском районе отмечены факты, когда просыпали зерно при перевозке грузовиками на хлебоприемное предприятие. В отношении пяти нарушителей составлены протоколы.

На поле, принадлежащем КСУП «Подберезье» в Воложинском районе, нашли около 120 рулонов сена. Их не убрали вовремя и не укрыли от дождя. Еще 30 тюков лежали там неубранными с прошлого года. Начата проверка.

На личном подворье у механизатора ОАО «Голоцк» в Пуховичском районе нашли припрятанные 7 рулонов сена, а также 40 литров «сэкономленного» на работе топлива.