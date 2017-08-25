ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четыре детсада и школу построят в Минской области в ближайшие годы

26.08.2017 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минской области ведется строительство и проектирование четырех детских садов, школы и одного учреждения дополнительного образования. Об этом сообщила начальник управления образования Миноблисполкома Галина Казак сегодня на пленарном заседании областной конференции педагогических работников.

Основное внимание в регионе сосредоточено на развитии сети детских садов, в том числе частной формы собственности. Особенно остро вопрос в сфере дошкольного образования стоит в Дзержинском и Минском районах. Ежегодно открываются новые объекты, в прошедшем учебном году таким образом создано 610 дополнительных мест. Завершается строительство учреждений в Столбцах и Жодино, принято решение о строительстве детских садов в Лесковке и Фаниполе. «На Республиканском педсовете прозвучало поручение решить проблему с обеспеченностью местами в детсадах до 2020 года», — напомнила Галина Казак.

Внедряются различные формы организации дошкольного образования, растет количество групп с удобным для родителей режимом работы. За последние полтора года введены в эксплуатацию пять учреждений дошкольного образования, а также школа.

Активно используются возможности государственно-частного партнерства. За счет инвесторов в Минском районе построено три и завершается строительство еще одного детского сада.

«Работа в этом направлении будет продолжена», — подчеркнула Галина Казак.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
нно остро вопрос в сфере дошкольного образования стоит в Дзержинском и Минском районах

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пользование учебниками для некоторых классов подорожало в 2,5 раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика