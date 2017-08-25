Четыре детсада и школу построят в Минской области в ближайшие годы

В Минской области ведется строительство и проектирование четырех детских садов, школы и одного учреждения дополнительного образования. Об этом сообщила начальник управления образования Миноблисполкома Галина Казак сегодня на пленарном заседании областной конференции педагогических работников.

Основное внимание в регионе сосредоточено на развитии сети детских садов, в том числе частной формы собственности. Особенно остро вопрос в сфере дошкольного образования стоит в Дзержинском и Минском районах. Ежегодно открываются новые объекты, в прошедшем учебном году таким образом создано 610 дополнительных мест. Завершается строительство учреждений в Столбцах и Жодино, принято решение о строительстве детских садов в Лесковке и Фаниполе. «На Республиканском педсовете прозвучало поручение решить проблему с обеспеченностью местами в детсадах до 2020 года», — напомнила Галина Казак.

Внедряются различные формы организации дошкольного образования, растет количество групп с удобным для родителей режимом работы. За последние полтора года введены в эксплуатацию пять учреждений дошкольного образования, а также школа.

Активно используются возможности государственно-частного партнерства. За счет инвесторов в Минском районе построено три и завершается строительство еще одного детского сада.

«Работа в этом направлении будет продолжена», — подчеркнула Галина Казак.