СК проводит проверку по факту смерти двух мальчиков в Гомельском областном роддоме

В управление Следственного комитета по Гомельской области поступили заявления от родителей, жителей областного центра и сельской местности, с требованием провести проверку по факту смерти в областном роддоме их новорожденных детей, сообщает БелаПАН .

23 июля в областном роддоме умер новорожденный, 28 июля — ребенок, который прожил шесть дней.

Заместитель главного врача по детству и родовспоможению областной клинической больницы, заведующая областным роддомом Светлана Мальцева подтвердила факт смерти мальчиков. Она отказалась говорить о ее причинах, ссылаясь на врачебную тайну. Одному из погибших детей был поставлен диагноз «врожденная инфекционная и паразитарная болезнь неуточненная». По словам заведующей роддомом, в причинах смерти будут разбираться компетентные органы.

Мальцева утверждает, что за время нахождения в роддоме от матери и отца ребенка, который умер 28 июля, жалоб не поступало. Она подчеркнула, что в медучреждении делалось все для спасения детей, и напомнила, что детская реанимационная койка обходится государству примерно в тысячу долларов в сутки.

— Спасибо государству, что оно находит средства для лечения таких тяжелых пациентов, не жалеет на это денег, — добавила врач.

— Когда ребенок умирает, это трагедия для семьи, ЧП — для родильного дома, тут вопросов нет. Неважно, какая причина, все равно это ЧП. Но врачи тоже не боги, к сожалению. Не можем мы всех спасти, — сказала заведующая роддомом.

Она дополнила, что в двух этих случаях женщины стояли на учете в женских консультациях, наблюдались «как положено», рожали в условиях роддома и за жизнь детей боролись врачи.

Мальцева акцентировала внимание, что летальность в роддоме за последние годы значительно снизилась: в 2016 году по сравнению с 2010-м — в два раза, а по сравнению с 1997—1998-м — в восемь раз. Сколько это будет в цифрах, заведующая отказалась сказать, сославшись на то, что это служебная информация для служебного пользования.

— У родителей случилось горе, и сейчас они все воспринимают через призму горя, в черных тонах, — отметила Мальцева.

Следственный комитет также проводит проверку по заявлению жителя Гомеля, молодая супруга которого после нахождения в роддоме осенью 2016 года пребывает в вегетативном состоянии (коме).