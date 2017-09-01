Беларусь хочет продать в Эквадор свои наработки в образовании

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Беларусь может продавать свои учебно-методические комплексы (УМК) из сферы профессионально-технического образования в ряд стран, в том числе Индию или Эквадор, заявил в пятницу в эфире телеканала "Беларусь 1" министр образования Игорь Карпенко.

В день знаний президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с вице-премьером Василием Жарко и главой Минобразования посетил столичный автомеханический колледж. В ходе визита президент высказался о необходимости и ценности профессионально-технического образования. Не так давно власти вновь решили развивать эту сферу, а ПТУ могут внести и вклад в экспорт услуг из Беларуси.

"Мы может продавать наши учебно-методические комплексы по ряду специальностей профессионально-технического образования", – рассказал в эфире "Беларусь 1" Карпенко.

Продавать наработки в сфере ПТУ будут в ряд стран – Индию, Эквадор, постсоветские государства и другие.

Кроме того, стало известно, что вместо колледжей и профессиональных лицеев в республике появятся только профессиональные колледжи – аналоги техникумов, отмененных некоторое время назад. В перспективе среднее специальное и профессионально-техническое образование могут быть объединены.