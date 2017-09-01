ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь хочет продать в Эквадор свои наработки в образовании

01.09.2017 21:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Беларусь может продавать свои учебно-методические комплексы (УМК) из сферы профессионально-технического образования в ряд стран, в том числе Индию или Эквадор, заявил в пятницу в эфире телеканала "Беларусь 1" министр образования Игорь Карпенко.

Беларусь хочет продать в Эквадор свои наработки в образовании
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко: чтобы освоить рабочую специальность, надо иметь мозги

В день знаний президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с вице-премьером Василием Жарко и главой Минобразования посетил столичный автомеханический колледж. В ходе визита президент высказался о необходимости и ценности профессионально-технического образования. Не так давно власти вновь решили развивать эту сферу, а ПТУ могут внести и вклад в экспорт услуг из Беларуси.

"Мы может продавать наши учебно-методические комплексы по ряду специальностей профессионально-технического образования", – рассказал в эфире "Беларусь 1" Карпенко.

Продавать наработки в сфере ПТУ будут в ряд стран – Индию, Эквадор, постсоветские государства и другие.

Кроме того,  стало известно, что вместо колледжей и профессиональных лицеев в республике появятся только профессиональные колледжи – аналоги техникумов, отмененных некоторое время назад. В перспективе среднее специальное и профессионально-техническое образование могут быть объединены.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ряд стран заинтересованы в белорусском опыте развития профессионально-технического образования.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция: пытавшаяся покончить с собой пенсионерка больна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика