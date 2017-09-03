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Дождь и ветер. Погода на неделю в Гродно и области

04.09.2017 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Первая осенняя неделя на Гродненщине будет дождливой и ветреной. Возможны грозы, а по утрам — дымка. О погоде в области сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник, 4 сентября, сплошная облачность, дождь, гроза и слабый неустойчивый ветер. Температура воздуха днем прогреется до +16…18°C.

Во вторник, 5 сентября, небольшой дождь, гроза и облачно. Будет ветрено — порывы до 15 м/c. Температура воздуха днем +16…18°C.

В среду, 6 сентября, сплошная облачность, также возможен дождь и гроза. Утром температура будет +10…12°C. Днем — +11…13°C.

В четверг, 7 сентября, утром — облачно с прояснениями, днем — сплошная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем — +12…14°C.

В пятницу, 8 сентября, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура днем — +12…14°C.

В выходные в регионе будет переменная облачность. В субботу — облачно с прояснениями и ветрено — порывы до 14 м/c., Температура воздуха днем — +14…16°C.

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Первая осенняя неделя на Гродненщине будет дождливой и ветреной. Возможны грозы, а по утрам - дымка.

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