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"Дочка два дня мучилась". В Мяделе в родильном отделении больницы умер новорожденный мальчик

04.09.2017 16:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Всю беременность 26-летней Анне врачи говорили, что малыш абсолютно здоров. После смерти ребенка, утверждают родственники, врачи ничего объяснять не стали, лишь сказали: «При рождении такие случаи бывают».


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Вся наша семья в шоке, не можем пережить эту трагедию. Аня 9 месяцев вынашивала здорового ребеночка, и так все закончилось… Сейчас в Витебске идет суд над женщиной, которая дома рожала ребенка. Так она взята под стражу! Наш случай будут расследовать так же? — волнуясь, рассказывает TUT.BY Лариса, тетя роженицы.

Анне 26 лет, малыш, которого она вынашивала под сердцем, для них с мужем долгожданный первенец. Всю беременность, говорят родственники, женщина наблюдалась в поликлинике Мяделя, никаких патологий выявлено не было. Буквально накануне родов, 30 августа, Анне еще раз сделали УЗИ, ЭКГ, исследования подтвердили — мальчик здоров.

— Беременность проходила отлично, врачи поставили срок родов на 1 сентября. Рано утром 30 августа у дочки начались схватки, в 6.30 мы уже были в приемном покое Мядельской центральной районной больнице, — рассказывает Кристина Давидович, мама роженицы. — Аню сразу положили в предродовую палату, до обеда она была там, а потом врачи решили, что ей пока еще рано, и перевели в обычную палату. 30 и 31 августа дочка так мучилась! Живот болел, спать не могла. Около пяти часов вечера 31 августа ее снова переводят в предродовую палату, но ночью 1 сентября схватки закончились, и медики решили достать ребенка щипцами! Не понимаю, зачем в XXI веке так делать? Мальчика достали живым, он был в коме, сразу же отвезли в реанимацию, вызывали реанимобиль из Молодечно. Дочке ввели наркоз, что было дальше, она не помнит.

Малыш родился в 2.50 ночи, прожил несколько часов — смерть ребенка зафиксирована 1 сентября в 16.00. Родным мальчика выдали свидетельство о его рождении, теперь они ждут свидетельство о смерти, в котором будет указана причина трагедии.

— Мы его покрестили прямо в реанимации, назвали Никитой. Перед тем, как похоронить, дочка спустилась вниз, попрощалась с сыном, и мы уехали на кладбище. Аня при этом присутствовать не могла, она до сих пор в больнице, — уточняет Кристина Давидович. — Я понять не могу, почему Ане не сделали кесарево сечение? Врачи ничего не объясняют, только сказали: «При рождении такие случаи бывают». Роды у дочки принимал сам главврач, он акушер по образованию.

Результаты вскрытия будут известны через две недели. Родственники уже написали письма на сайт Минздрава и главного управления здравоохранения Минского облисполкома. Пока им никто не ответил.

— Так как вы не являетесь законным представителем роженицы, то получить информацию не можете. Это врачебная тайна. Советую вам обратиться к Закону о здравоохранении и Закону об обращении граждан, — лишь сказал TUT.BY Зиновий Гозман, первый заместитель начальника главного управления здравоохранения Минского областного исполнительного комитета.

Как рассказали TUT.BY в Следственном комитете, по факту смерти в больнице ребенка проверка не проводится. Родственники в правоохранительные органы с заявлением не обращались.

 
Теги: Витебск
 
 
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Всю беременность 26-летней Анне Костевич врачи говорили, что малыш абсолютно здоров. После смерти ребенка родственники роженицы услышали от медиков лишь одно: "При...

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