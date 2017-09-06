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Лучший дворник Центрального района получила путевку в Италию

06.09.2017 21:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Итоги конкурса «Лучший дворник Центрального района» подвели в Минске. Как сообщает агентство «Минск-Новости», победителем стала рабочая по комплексной уборке и содержанию домовладений ГП «ЖЭУ № 4» Центрального района Анна Десюкевич.


Фото: Мария Войтик, «Минск-Новости»

Главный приз — туристическую путевку на семь дней в Рим победительнице вручил глава администрации района Игорь Бузовский. Торжественная церемония награждения состоялась во время праздника двора по проспекту Победителей, 97.

В рамках мероприятия прошел праздничный концерт. Работали интерактивные площадки, детские игровые зоны, проводились спортивные соревнования и эстафеты. Каждый мог предложить свою инициативу по благоустройству двора, оставив записку с пожеланиями в «волшебном барабане».

Конкурс «Лучший дворник» в Центральном районе стартовал 1 мая. На звание лучшего претендовали 20 финалистов. Победителя выбирала специальная комиссия. Особое внимание уделялось санитарному состоянию придомовых территорий, зеленых насаждений, детских игровых и спортивных площадок, которые обслуживали претенденты на победу. Учитывались и отзывы жителей местных многоэтажек.

Как заявил Игорь Бузовский, каждый участник конкурса будет отмечен коммунальными предприятиями города.

«Мы стараемся сделать узнаваемыми людей труда, работников непростых профессий системы жилищно-коммунального хозяйства. Поездка в Италию для лучшего дворника района будет не только туристической. Победитель конкурса сможет познакомиться с опытом итальянских коллег», — рассказали в администрации района.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Победителем стала рабочая по комплексной уборке и содержанию домовладений ГП "ЖЭУ № 4" Центрального района Анна Десюкевич.

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