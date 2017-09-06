|
Лучший дворник Центрального района получила путевку в Италию
06.09.2017 21:58 — Новости Общества | Tut.by
Итоги конкурса «Лучший дворник Центрального района» подвели в Минске. Как
Главный приз — туристическую путевку на семь дней в Рим победительнице вручил глава администрации района Игорь Бузовский. Торжественная церемония награждения состоялась во время праздника двора по проспекту Победителей, 97.
В рамках мероприятия прошел праздничный концерт. Работали интерактивные площадки, детские игровые зоны, проводились спортивные соревнования и эстафеты. Каждый мог предложить свою инициативу по благоустройству двора, оставив записку с пожеланиями в «волшебном барабане».
Конкурс «Лучший дворник» в Центральном районе стартовал 1 мая. На звание лучшего претендовали 20 финалистов. Победителя выбирала специальная комиссия. Особое внимание уделялось санитарному состоянию придомовых территорий, зеленых насаждений, детских игровых и спортивных площадок, которые обслуживали претенденты на победу. Учитывались и отзывы жителей местных многоэтажек.
Как заявил Игорь Бузовский, каждый участник конкурса будет отмечен коммунальными предприятиями города.
«Мы стараемся сделать узнаваемыми людей труда, работников непростых профессий системы жилищно-коммунального хозяйства. Поездка в Италию для лучшего дворника района будет не только туристической. Победитель конкурса сможет познакомиться с опытом итальянских коллег», — рассказали в администрации района.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победителем стала рабочая по комплексной уборке и содержанию домовладений ГП "ЖЭУ № 4" Центрального района Анна Десюкевич.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии