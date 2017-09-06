В Дрибине детскую площадку за 30 тысяч долларов построили на деньги ЕС и ПРООН

В Дрибине открылась новая современная детская площадка. В самом центре Дрибина установили 26 разных объектов для игр для детей всех возрастов, в том числе и с ограниченными возможностями. Это местная инициатива, которую финансово поддержали Европейский Союз и Программа развития ООН. Проект осуществил Михеевский сельсовет.

Стоимость площадки — 30 тыс. долларов, из них 25 тысяч выделили ЕС и ПРООН. Озеленение стоило более 700 рублей. Растения покупали в Горецком ботаническому саду.