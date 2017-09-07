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Тест: словарный диктант за 9 класс

08.09.2017 13:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Красивая и правильная речь — лучшее украшение для человека, но быть красивым "на бумаге" не менее важно. В Международный день грамотности Sputnik предлагает пройти тест. Никаких "ться" и "тся", только словарные слова за девятый класс.

 
 
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Международный день грамотности празднуется ежегодно 8 сентября.

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