Красивая и правильная речь — лучшее украшение для человека, но быть красивым "на бумаге" не менее важно. В Международный день грамотности Sputnik предлагает пройти тест. Никаких "ться" и "тся", только словарные слова за девятый класс.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: словарный диктант за 9 класс Международный день грамотности празднуется ежегодно 8 сентября.