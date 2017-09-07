Как помочь бабушке, которая одна растит двойняшек и годовалого внука после смерти их мамы

Помочь пенсионерке Галине Волковой, которая одна растит двойняшек и годовалого внука, можно с помощью краудфандинговой платформы talaka.by .





После того как TUT.BY опубликовал материал «Двойняшек и годовалого внука растит бабушка. Через месяц после родов умерла многодетная мать» , к нам обратилось более 600 человек, компаний и организаций, готовые помочь семье Галины Волковой. Люди предлагали не только материальную помощь, но и вещи для детей, игрушки, коляски, питание, памперсы. Кто-то даже писал, что может приехать и убрать в квартире Галины или посидеть с детьми, пока ей нужно куда-то отлучиться.

Сначала мы давали желающим помочь номер телефона сестры Галины, но, учитывая ситуацию, попросили поддержать семью краудфандинговую платформу talaka.by . Сейчас все, кому небезразлична история бабушки с малолетними детьми, могут помочь им через платформу talaka.by. Для этого нужно перейти по ссылке .





Напомним, 1 августа минчанка Ольга Журавская, 34 лет, родила в 3-м роддоме на базе 3-й городской клинической больницы в Минске двойню. У нее уже был старший сын Богдан. 4 сентября Ольга скончалась в больнице скорой помощи.

Сейчас ее мама Галина Волкова оформляет опеку на троих детей. Бабушке малышей 59 лет, на пенсии она получает около 350 рублей. Питание и памперсы малышам покупает за свой счет, когда будет оформлена опека, получит единовременное пособие на каждого малыша. До двух лет им будет положено бесплатное питание, до шести месяцев — выплаты для покупки вещей, бесплатная няня. Но основной груз по воспитанию детей все равно ляжет на плечи бабушки.