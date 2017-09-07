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Как помочь бабушке, которая одна растит двойняшек и годовалого внука после смерти их мамы
08.09.2017 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Помочь пенсионерке Галине Волковой, которая одна растит двойняшек и годовалого внука, можно с помощью
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Сначала мы давали желающим помочь номер телефона сестры Галины, но, учитывая ситуацию, попросили поддержать семью
Сейчас ее мама Галина Волкова оформляет опеку на троих детей. Бабушке малышей 59 лет, на пенсии она получает около 350 рублей. Питание и памперсы малышам покупает за свой счет, когда будет оформлена опека, получит единовременное пособие на каждого малыша. До двух лет им будет положено бесплатное питание, до шести месяцев — выплаты для покупки вещей, бесплатная няня. Но основной груз по воспитанию детей все равно ляжет на плечи бабушки.
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Сейчас все, кому отозвалась история бабушки с малолетними детьми, могут помочь им через платформу talaka.by.
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