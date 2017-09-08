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Взрыв автомобиля в центре Киева могут квалифицировать как теракт
08.09.2017 22:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен — Sputnik. Взрыв автомобиля в центре Киева, в результате которого погиб один человек, еще один был серьезно ранен, могут квалифицировать как террористический акт, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции Украины.
"Взрыв в центре столицы может быть квалифицирован как теракт", — говорится в сообщении Нацполиции Украины в
Там же отмечается, что в результате взрыва были ранены два человека.
"Правоохранители проводят все необходимые первоочередные мероприятия. В настоящее время на месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники", — говорится в сообщении.
По информации МВД Украины, погибший Махаури был известен в криминальных кругах. Местные СМИ сообщают, что он воевал в Донбассе в составе добровльческого батальона имени Шейха Мансура на стороне АТО.
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Окончательное решение о квалификации дела будет принято по результатам экспертизы, уточнили в полиции.
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