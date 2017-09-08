Взрыв автомобиля в центре Киева могут квалифицировать как теракт

МИНСК, 8 сен — Sputnik. Взрыв автомобиля в центре Киева, в результате которого погиб один человек, еще один был серьезно ранен, могут квалифицировать как террористический акт, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции Украины.

Вечером 8 сентября в центре украинской столицы взорвался начиненный взрывчаткой легковой автомобиль . Жертвой стал гражданин Грузии Тимур Махаури, женщина, которая находилась в салоне авто, получила тяжелые ранения, а третий пассажир — ребенок, не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство".

"Взрыв в центре столицы может быть квалифицирован как теракт", — говорится в сообщении Нацполиции Украины в Facebook .

Там же отмечается, что в результате взрыва были ранены два человека.

"Правоохранители проводят все необходимые первоочередные мероприятия. В настоящее время на месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники", — говорится в сообщении.

По информации МВД Украины, погибший Махаури был известен в криминальных кругах. Местные СМИ сообщают, что он воевал в Донбассе в составе добровльческого батальона имени Шейха Мансура на стороне АТО.