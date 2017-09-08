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Взрыв автомобиля в центре Киева могут квалифицировать как теракт

08.09.2017 22:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 сен — Sputnik. Взрыв автомобиля в центре Киева, в результате которого погиб один человек, еще один был серьезно ранен, могут квалифицировать как террористический акт, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции Украины.

Взрыв автомобиля в центре Киева могут квалифицировать как теракт
© YouTube / Sergij Panchenko
Взрыв в Киеве, где погиб грузинский боевик, попал на видео

Вечером 8 сентября в центре украинской столицы взорвался начиненный взрывчаткой легковой автомобиль. Жертвой стал гражданин Грузии Тимур Махаури, женщина, которая находилась в салоне авто, получила тяжелые ранения, а третий пассажир — ребенок, не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство".

"Взрыв в центре столицы может быть квалифицирован как теракт", — говорится в сообщении Нацполиции Украины в Facebook.

Там же отмечается, что в результате взрыва были ранены два человека.

"Правоохранители проводят все необходимые первоочередные мероприятия. В настоящее время на месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники", — говорится в сообщении.

По информации МВД Украины, погибший Махаури был известен в криминальных кругах. Местные СМИ сообщают, что он воевал в Донбассе в составе добровльческого батальона имени Шейха Мансура на стороне АТО. 

 
Теги: Минск
 
 
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Окончательное решение о квалификации дела будет принято по результатам экспертизы, уточнили в полиции.

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