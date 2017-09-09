9 сентября в Минске возле Дворца спорта появилась конструкция высотой с четырехэтажный дом: там прошли международные соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель».



Фото: Ольга Мельченко, МЧС

Соревнования представляют собой комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок, которые нужно выполнить за минимальное время в полном снаряжении пожарного-спасателя. Весит такой комплект около 30 килограммов.









На пути к финишу участникам надо было подняться с рукавной линией на площадку четвертого этажа специальной башни, с нее при помощи силы рук поднять рукавный скаток весом в 19 килограммов, кувалдой переместить железную 73-килограммовую балку, затем пробежать с пожарным рукавом, заполненным водой, и направить струю воды в мишень, а в завершение перетащить манекен весом около 70 килограммов.



























