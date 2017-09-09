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На День города спасатели в центре Минска выясняли, кто из них "выше, быстрее, сильнее"

09.09.2017 23:14 — Новости Общества | Tut.by  
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9 сентября в Минске возле Дворца спорта появилась конструкция высотой с четырехэтажный дом: там прошли международные соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель».


Фото: Ольга Мельченко, МЧС

Соревнования представляют собой комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок, которые нужно выполнить за минимальное время в полном снаряжении пожарного-спасателя. Весит такой комплект около 30 килограммов.



На пути к финишу участникам надо было подняться с рукавной линией на площадку четвертого этажа специальной башни, с нее при помощи силы рук поднять рукавный скаток весом в 19 килограммов, кувалдой переместить железную 73-килограммовую балку, затем пробежать с пожарным рукавом, заполненным водой, и направить струю воды в мишень, а в завершение перетащить манекен весом около 70 килограммов.








 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошли международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель".

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