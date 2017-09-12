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Беларусь оперативно и открыто информирует общественность об учении "Запад-2017" - Минобороны

13.09.2017 15:20 — Новости Общества | БелТА  
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Приготовления к учениям "Запад-2017"
Приготовления к учениям "Запад-2017"

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь оперативно и открыто информирует общественность о содержании и параметрах учения "Запад-2017". Об этом сегодня журналистам заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, передает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь оперативно и открыто информирует общественность о содержании и параметрах учения "Запад-2017". Об этом сегодня журналистам...

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