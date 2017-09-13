Ревнивец, избивший бывшую жену, получил 4 года ограничения свободы

40-летний житель Пинского района приехал в деревню Лобча на Лунинетчину навестить бывшую супругу и застал ее в компании другого мужчины. Разыгрался скандал.

— В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, обвиняемый умышленно нанес бывшей супруге не менее трех ударов руками и не менее трех ударов ногами по голове, туловищу и конечностям, в результате чего причинил ей тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни, в виде закрытой тупой травмы грудной клетки и живота, переломов рёбер и других телесных повреждений, — сообщила «Медиа-Полесью» помощник прокурора Лунинецкого района Анна Пенер.

Уголовное дело по части 1 статьи 147 УК РБ «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» возбудил Лунинецкий райотдел Следственного комитета.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый вину признал полностью и рассказал, что 29 мая этого года в ходе ссоры на почве ревности избил бывшую супругу и причинил ей тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни.

— Количество ударов и последовательность их нанесения потерпевшая не помнит точно, но бывшего мужа женщина простила, каких-либо претензий к нему не имеет, — отмечает Анна Пенер.

Суд Лунинецкого района назначил наказание обвиняемому в виде ограничение свободы на срок 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа.