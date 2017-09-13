ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ревнивец, избивший бывшую жену, получил 4 года ограничения свободы

14.09.2017 06:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

40-летний житель Пинского района приехал в деревню Лобча на Лунинетчину навестить бывшую супругу и застал ее в компании другого мужчины. Разыгрался скандал.

— В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, обвиняемый умышленно нанес бывшей супруге не менее трех ударов руками и не менее трех ударов ногами по голове, туловищу и конечностям, в результате чего причинил ей тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни, в виде закрытой тупой травмы грудной клетки и живота, переломов рёбер и других телесных повреждений, — сообщила «Медиа-Полесью» помощник прокурора Лунинецкого района Анна Пенер.

Уголовное дело по части 1 статьи 147 УК РБ «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» возбудил Лунинецкий райотдел Следственного комитета.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый вину признал полностью и рассказал, что 29 мая этого года в ходе ссоры на почве ревности избил бывшую супругу и причинил ей тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни.

— Количество ударов и последовательность их нанесения потерпевшая не помнит точно, но бывшего мужа женщина простила, каких-либо претензий к нему не имеет, — отмечает Анна Пенер.

Суд Лунинецкого района назначил наказание обвиняемому в виде ограничение свободы на срок 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшего мужа женщина простила, каких-либо претензий к нему не имеет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
20-летнему брестчанину срочно нужны деньги на лечение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика