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20-летнему брестчанину срочно нужны деньги на лечение
14.09.2017 06:53 — Новости Общества | Tut.by
Максиму жизненно необходим дорогостоящий немецкий препарат. Собрать деньги на его покупку нужно до 7 октября, пишет «Брестская газета».
Уже больше года 20-летний брестчанин Максим Дмитрук проходит лечение в детском онкоцентре в Боровлянах. У парня страшный диагноз — онкология, герминогенная опухоль переднего средостения (хорионкарцинома) с очагами в легких. Редчайшее заболевание среди мужчин.
Когда Максим попал в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, у него уже были метастазы в печени и легких. В Минске парень прошел 5 курсов химиотерапии. Два из которых — высокодозные, с применением аутотрансплантации собственных стволовых клеток. Лечение принесло положительные результаты.
Но в промежутке между двумя сложными операциями по удалению опухоли из средостения и множественных метастаз из легких случился рецидив. И снова лечение, новые европейские препараты семья приобретала за свой счет.
Сейчас Максиму необходимо пройти две тяжелые высокодозные химиотерапии с применением очень дорогого немецкого препарата. В нашей стране он не зарегистрирован и не может быть предоставлен за счет бюджетных средств. Детям до 18 лет его помогает оплатить фонд «Шанс». Но Максиму в марте этого года исполнилось 20.
Максим Дмитрук и его семья обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи. Стоимость 12 флаконов жизненно необходимого для парня препарата — 1 632 000 российских рублей (более 28,5 тыс. долларов). Деньги нужно собрать срочно — до 7 октября. Начало химиотерапии — 12 октября.
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У парня страшный диагноз - онкология, герминогенная опухоль переднего средостения (хорионкарцинома) с очагами в легких.
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