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20-летнему брестчанину срочно нужны деньги на лечение

14.09.2017 06:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Максиму жизненно необходим дорогостоящий немецкий препарат. Собрать деньги на его покупку нужно до 7 октября, пишет «Брестская газета».


Фото: Брестская газета

Уже больше года 20-летний брестчанин Максим Дмитрук проходит лечение в детском онкоцентре в Боровлянах. У парня страшный диагноз — онкология, герминогенная опухоль переднего средостения (хорионкарцинома) с очагами в легких. Редчайшее заболевание среди мужчин.

Когда Максим попал в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, у него уже были метастазы в печени и легких. В Минске парень прошел 5 курсов химиотерапии. Два из которых — высокодозные, с применением аутотрансплантации собственных стволовых клеток. Лечение принесло положительные результаты.

Но в промежутке между двумя сложными операциями по удалению опухоли из средостения и множественных метастаз из легких случился рецидив. И снова лечение, новые европейские препараты семья приобретала за свой счет.

Сейчас Максиму необходимо пройти две тяжелые высокодозные химиотерапии с применением очень дорогого немецкого препарата. В нашей стране он не зарегистрирован и не может быть предоставлен за счет бюджетных средств. Детям до 18 лет его помогает оплатить фонд «Шанс». Но Максиму в марте этого года исполнилось 20.

Максим Дмитрук и его семья обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи. Стоимость 12 флаконов жизненно необходимого для парня препарата — 1 632 000 российских рублей (более 28,5 тыс. долларов). Деньги нужно собрать срочно — до 7 октября. Начало химиотерапии — 12 октября.

Самый простой способ помочь Максиму — пополнить баланс телефона +375 33 634 52 69 (МТС).

Также благотворительные счета на его лечение и реабилитацию открыты в филиале 100 — Брест, ул. Московская, 202; УНП 200 246 676; МФО AKBBBY21100:

— белорусские рубли — транзитный счет BY62AKBB38193821246301000000 на благотворительный счет BY28AKBB31340000070661020100 в филиале 100/Операционная служба, бессрочный;

— евро — транзитный счет BY07AKBB38193821048781000000 на благотворительный счет BY95AKBB31340000070681020100 в филиале 100/Операционная служба, бессрочный;

— доллары США — транзитный счет BY07AKBB38193821048781000000 на благотворительный счет BY13AKBB31340000070671020100 в филиале 100/Операционная служба, бессрочный.

Назначение платежа: счет № открыт в операционной службе филиала № 100 на имя Витковской Елены Сергеевны для сбора средств на лечение сына Дмитрука Максима Юрьевича

Карта Беларусбанка 9112 0000 8437 4525 годна до 12/20

Кошельки Webmoney:

Белорусские рубли: B282790573374

Евро: E699999502626

Русские рубли: R277144760356

Гривны: U695462489753

Доллары: Z256152046033

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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У парня страшный диагноз - онкология, герминогенная опухоль переднего средостения (хорионкарцинома) с очагами в легких.

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