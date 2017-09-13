Логойск - единственный город в Беларуси, в котором за последнее время не было ни одного аборт

Логойск признан специалистами городом без абортов. И все потому, что здесь по желанию женщины прерывание беременности не проводят, сообщает телеканал ОНТ.

Буквально девять месяцев назад Елена Зеленка и подумать не могла, что сегодня будет держать на руках сына. Когда узнала о беременности — обрадовалась. Но потом, признается, начали посещать даже самые страшные мысли.

Со всеми своими страхами Елену врачи отправили к психологу. В Логойской больнице — это обычная практика. Задача врача — объяснить все последствия прерывания беременности для здоровья. У психолога — подобрать ключ к душе человека.

Никакой копирки — к каждой в этом кабинете подход индивидуальный.

«Цель психологического предабортного консультирования не в том, чтобы отговорить, а в том, чтобы женщина приняла решение мудро, осознанно, ответственно», — говорит Наталья Новицкая, психолог Логойской центральной районной больницы.

Эффект уже есть. Логойск признан специалистами городом без абортов. И все потому, что здесь по желанию женщины прерывание беременности не проводят. Исключение — медицинские показания.

Как итог — улучшилась и статистика по стране. Только за первые полгода 2017 от прерывания беременности отказались 1009 женщин — на столько же стало больше и нас белорусов.