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33 несчастья: у норвежских яхтсменов в Речице сломался двигатель
14.09.2017 09:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Проблемы с двигателем возникли на яхте Sirius, на которой по Беларуси путешествуют граждане Норвегии, сообщила газета "
Яхта с путешественниками, плывущими по Днепру в Черное море, пришвартовалась в Речице в среду.
Как сообщает газета, при подходе судна к Речице у него возникли проблемы с двигателем. И здесь путешественникам пришли на помощь белорусы – содействие в починке движка оказал начальник Речицкой спасательной станции Александр Рябцев. Туристы сообщили, что Sirius уже 39 лет, а установленному на яхте двигателю – 60.
По информации издания, норвежцы уже отплыли из райцентра в сторону Лоева.
На Sirius путешествуют трое граждан Норвегии – Ойстен Бакке, Торе Ментьяярви и Руне Гокстад. В Витебской области судно 5 сентября село на мель. На следующий день ее сняли застрявшую яхту спасатели Дубровенского района.
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Неделю назад туристам из Норвегии оказывали помощь белорусские спасатели – яхту снимали с мели спасатели МЧС.
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