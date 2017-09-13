33 несчастья: у норвежских яхтсменов в Речице сломался двигатель

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Проблемы с двигателем возникли на яхте Sirius, на которой по Беларуси путешествуют граждане Норвегии, сообщила газета " Днепровец ".

Яхта с путешественниками, плывущими по Днепру в Черное море, пришвартовалась в Речице в среду.

Как сообщает газета, при подходе судна к Речице у него возникли проблемы с двигателем. И здесь путешественникам пришли на помощь белорусы – содействие в починке движка оказал начальник Речицкой спасательной станции Александр Рябцев. Туристы сообщили, что Sirius уже 39 лет, а установленному на яхте двигателю – 60.

По информации издания, норвежцы уже отплыли из райцентра в сторону Лоева.

На Sirius путешествуют трое граждан Норвегии – Ойстен Бакке, Торе Ментьяярви и Руне Гокстад. В Витебской области судно 5 сентября село на мель. На следующий день ее сняли застрявшую яхту спасатели Дубровенского района.