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33 несчастья: у норвежских яхтсменов в Речице сломался двигатель

14.09.2017 09:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен – Sputnik. Проблемы с двигателем возникли на яхте Sirius, на которой по Беларуси путешествуют граждане Норвегии, сообщила газета "Днепровец".

33 несчастья: у норвежских яхтсменов в Речице сломался двигатель
© YouTube / МЧС Витебск
МЧС опубликовало видео, как снимали с мели яхту из Норвегии

Яхта с путешественниками, плывущими по Днепру в Черное море, пришвартовалась в Речице в среду.

Как сообщает газета, при подходе судна к Речице у него возникли проблемы с двигателем. И здесь путешественникам пришли на помощь белорусы – содействие в починке движка оказал начальник Речицкой спасательной станции Александр Рябцев. Туристы сообщили, что Sirius уже 39 лет, а установленному на яхте двигателю – 60.

По информации издания, норвежцы уже отплыли из райцентра в сторону Лоева. 

На Sirius путешествуют трое граждан Норвегии – Ойстен Бакке, Торе Ментьяярви и Руне Гокстад. В Витебской области судно 5 сентября село на мель. На следующий день ее сняли застрявшую яхту спасатели Дубровенского района.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Неделю назад туристам из Норвегии оказывали помощь белорусские спасатели – яхту снимали с мели спасатели МЧС.

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