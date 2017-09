В начале сентября по просьбе TUT.BY педагоги оценили н овые школьные программы , одних изменения порадовали, других — не очень. Составители программ решили ответить коллегам и объяснить, почему были приняты эти новшества.

Минобразования напоминает: над новыми программами работало более 400 специалистов — ученые из вузов, НАН Беларуси, методисты учреждений дополнительного образования взрослых, учителя-практики из всех регионов страны. Они пытались устранить теоретизированность, избыточную терминологию, усилить практико-ориентированность, согласовать содержание образования по разным учебным предметам. Объективно оценить изменения, считают в ведомстве, можно будет только после детального анализа и апробации программ в образовательном процессе. В мае 2018 года в стране собираются провести онлайн-анкетирование педагогов, которые оценят новые программы. А пока разработчики ответили на вопросы и опасения педагогов, которые уже высказались о новшествах.

Русский язык

Да, некоторые речевые жанры, действительно, исключены из учебной программы для V-XI классов. Это сделано потому, что они изучаются в начальной школе, в курсе литературы.

Опасения педагогов по поводу перевода некоторых тем на уровень ознакомления, на наш взгляд, преувеличены. Так, объединение в одном уроке материала о возвратных и невозвратных, переходных и непереходных, безличных глаголах обусловлено необходимостью скоррелировать темы в курсах русского и белорусского языков, высвободить часы для развития речи, тем более что глагольные категории возвратности и переходности взаимосвязаны. С этими глагольными характеристиками учащиеся работают на протяжении изучения всего раздела «Глагол», они обязательно анализируются при морфологическом разборе глагола и в других классах. Это позволит обеспечить необходимый уровень знаний и умений для понимания вопросов образования причастий, безличных предложений, прямых и косвенных дополнений.

Русская литература

Изменения в учебной программе по русской литературе обсуждали все члены рабочей группы и часто высказывали диаметрально противоположные мнения. Учитывалось мнение большинства.

В V-VIII классах предусмотрены часы на внеклассное чтение (4 часа — в V, VI, VII и 6 часов — в VIII). Если учитель считает, что учащимся обязательно надо познакомиться с произведением, которое перенесено в список для дополнительного чтения («Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Николая Гоголя, «Песня про купца Калашникова» Михаила Лермонтова и другие), он может рассмотреть его на уроке внеклассного чтения.

Трагедия «Ромео и Джульетта» Шекспира исключена из основного списка по нескольким причинам: она сложна для восприятия большинству учеников; в ней присутствуют моменты, о которых с учащимися надо говорить очень деликатно и осторожно (например, самоубийство), а с этим справится далеко не каждый педагог. Но если учитель сочтет необходимым — это произведение может стать основой для урока внеклассного чтения.

Учащиеся, которые выбирают филологический профиль обучения, изучают русскую литературу по учебной программе для повышенного уровня: она не упрощалась, произведения, названные Анной Северинец («Темные аллеи» Ивана Бунина, «Дама с собачкой», «Ионыч» Антона Чехова, «Матренин двор» Александра Солженицына), остались в ней для обязательного изучения.

В учебной программе для базового уровня обязательны только наиболее значимые произведения. Из произведений Антона Чехова выбраны «Человек в футляре» и «Попрыгунья», так как:

— «Попрыгунья» — произведение, вызывающее у учащихся наибольший эмоциональный отклик. В проблемно-тематическом плане оно вбирает в себя и «Ионыча», и «Даму с собачкой». По мнению учителей, изучение «Попрыгуньи» в большей степени способствует формированию у учащихся ценностно-смысловой компетенции, помогает осознать важность внимательного и бережного отношения к близким людям;

— «Человек в футляре» — небольшой по объему рассказ, который легко читается и анализируется в классах с разным уровнем подготовки учащихся. Образ человека в футляре — это концепт, содержащий в себе очень многое: деградацию, несвободу, ограниченность, желание отгородиться, спрятаться и т.д. В «Человеке в футляре» каждый видит что-то близкое себе. Даже молодому учителю несложно подготовить и провести по этому рассказу интересный, запоминающийся урок.

Раньше произведения Ивана Бунина предлагались для изучения по выбору. В обновленной программе для базового уровня такая возможность оставлена только для лирики, романов Шолохова, пьес Островского и Чехова. Из всех рассказов Бунина необходимо было выбрать два наиболее ярких и значимых. «Антоновские яблоки» сложны для восприятия и нуждаются в развернутом историко-культурном комментарии, «Легкое дыхание» (как и трагедия Шекспира) требует особого подхода, а рассказ «Господин из Сан-Франциско» традиционно вызывает интерес у учащихся, легко анализируется и содержит глубокий нравственный подтекст. Кроме того, его проблематика как нельзя более актуальна для нашего времени. Из сборника «Темные аллеи» был выбран рассказ «Холодная осень», художественное совершенство которого неоспоримо. Он аккумулирует в себе тематику большинства рассказов: потеря любимого человека, эмиграция, трагедия оторванности от корней, одиночество и т.д. Его изучение представляется более целесообразным, чем знакомство с рассказом «Грамматика любви».

Что касается произведений Александра Солженицына, то из двух («Матренин двор» и «Один день Ивана Денисовича») для чтения и изучения выбран рассказ «Один день Ивана Денисовича». И с литературоведческой, и с исторической точки зрения это произведение более значимо, чем «Матренин двор». Учителя также отметили, что раскрыть тему праведничества для современных учащихся очень тяжело.

Мы не согласны с тем, что тема любви осталась вне учебной программы. В старших классах она является неотъемлемой составляющей почти каждого произведения для чтения и изучения («Гроза», «Бесприданница» Островского, «Отцы и дети» Тургенева, «Война и мир» Толстого, «Попрыгунья» Чехова, «Гранатовый браслет» Куприна, лирика Блока, Цветаевой, Ахматовой и т.д.). Но если учитель считает необходимым, он может познакомить учащихся и с теми произведениями, которые исключены из основного списка: рассказать о них на уроке, дать дополнительное задание, порекомендовать для самостоятельного чтения.

Учебные программы по истории для 5-х, 6-х, 7-х классов разработаны в соответствии с концентрическим принципом построения содержания исторического образования — в V-IX классах изучается исторический процесс с древнейших времен до наших дней на хронологическо-событийном уровне, в X-XI классах — тот же период на проблемно-теоретическом уровне.

Исключение понятий из перечня основных, обязательных для усвоения, означает, что от учащихся не следует требовать формулировок определений этих понятий с соблюдением строгих логических требований: подбор родового понятия, перечисление существенных признаков понятия (его видовых отличий). К числу таких понятий относятся, в том числе, «восточные славяне», «Киевская Русь», «Полоцкое княжество», «Туровское княжество», «Отечественная война 1812 года», «Февральская революция», «Октябрьская революция», «коммунизм». Учитель не должен включать эти термины в проверочную работу в виде задания: «дайте определение понятию».

Учащиеся V-IX классов усваивают целый ряд исторических терминов на уровне представлений, описания внешних свойств (когда и где происходило историческое событие, с какими историческими деятелями связано).

При корректировке учебных программ по всемирной истории и истории Беларуси учитывались межпредметные связи. История Беларуси изучается в контексте мировой и восточноевропейской истории. Основные понятия, усвоенные в курсе всемирной истории, актуализируются и применяются при изучении истории Беларуси (без дублирования в учебной программе по истории Беларуси).

Одним из направлений корректировки содержания учебных программ для V-IX классов являлось исключение теоретических вопросов, не обязательных для усвоения учащимися, например идеологическое обоснование претензий Москвы на верховенство в православном мире («Москва — третий Рим»).

Но исключение из программы отдельных формулировок (пунктов программы) вовсе не означает, что учащиеся не получат целостного представления об историческом процессе. Так, например, с деятельностью Ивана Грозного школьники будут знакомиться при изучении вопросов «Избранная рада и реформы Ивана Грозного. Ливонская война. Опричнина». Но требовать от восьмиклассников во время проверочной работы характеристику данного исторического деятеля не следует.

Вопрос «Русско-японская война» будет изучаться в рамках вопроса «Внешняя политика России» (тема «Россия на рубеже столетий», 9-й класс); вопрос «Падение самодержавия» — в рамках вопроса «Февральская буржуазно-демократическая революция и ее итоги» (тема «Россия в годы революционных потрясений (1905−1917)». Исключение данных формулировок из учебной программы означает, что эти вопросы изучаются в контексте процессов, происходивших в начале ХХ в., и не стоит делать акцент на их детальном изучении.

Мы старались скорректировать содержание с учетом возрастных возможностей учащихся, дополнить курс математики материалами, усиливающими прикладное и практическое значение учебного предмета. Для обязательного усвоения выделен минимальный объем информации, акцент сделан на овладение обобщенными универсальными способами деятельности, а также умениями применять их для анализа и исследования отдельных фактов. Содержание учебного предмета «Математика» в каждом классе разделено на темы с учетом целесообразной последовательности их изучения.

Школы постепенно переходят на новый учебный план и новые учебные программы. Переход предусматривает поэтапное увеличение часов математики с 4 до 5. Так, к изучению математики по 5-часовой программе уже перешли 5-е, 6-е, 7-е классы. В 2018/2019 учебном году изучать математику в течение 5 часов в неделю будут 8-классники, а в 2019/2010 учебном году — 9-классники.

Учитель может сам определять порядок проведения уроков алгебры и геометрии в 8-9-х классах. Например, проводить одну неделю 3 урока алгебры и 1 урок геометрии, следующую неделю 2 урока алгебры и 2 урока геометрии. Возможен и другой вариант: изучается и закрепляется тема по алгебре, затем тема по геометрии. Однако при работе по теме алгебраического компонента учитель обязан обращаться к геометрическому материалу и наоборот.

Изменения в учебную программу по математике для 6-го класса введены в 2016/2017 учебном году. В содержании учебной программы для 6-го класса выделена отдельная тема «Наглядная геометрия», которая предусматривает обобщение ранее изученного геометрического материала и подготовку учащихся к систематическому изучению геометрии в 7-м классе. Добавлены вопросы, предназначенные для организации самостоятельной (индивидуальной или групповой) поисково-исследовательской деятельности учащихся (эти вопросы обозначены символом «*»). Для усиления практической направленности содержания образования в учебной программе предусмотрено решение практико-ориентированных задач — задач, описывающих реальную или приближенную к реальной ситуацию на неформально-математическом языке, а также задач с межпредметным содержанием. В тему «Окружность», которая теперь изучается на пропедевтическом уровне в 6-м классе, перенесен материал «Хорда и диаметр круга» (раньше изучался в 5-м классе). Этот перенос обусловлен изучением в 6-м классе круговых диаграмм, для которых необходим этот материал; системно он будет изучаться в курсе планиметрии.

При изучении математики в 6-м классе в 2017/2018 учебном году будут использовать ранее изданные учебные пособия. Материал по теме «Множество», рассчитанный на 12 часов, размещен на национальном образовательном портале. Здесь же можно найти практико-ориентированные задачи. Изучение вопроса «Хорда и диаметр круга» в 6-м классе не требует использования учебного пособия для 5-го класса. Учащимся даются общие наглядные представления о хорде и диаметре.

Педагоги могут изучать материал по учебному пособию в том порядке, который предлагается в нем (не «прыгать» через несколько параграфов). Для этого необходимо самостоятельно составить календарно-тематическое планирование с учетом изменений в учебной программе. К следующему учебному году будет разработано новое учебное пособие «Математика. 6-й класс».

В учебных программах для 10-11-х классов некоторые темы перенесены в другой класс, это позволяет более рационально использовать учебное время, учитывать возрастные особенности учащихся при изучении сложных тем, а также выделить время в каждом классе на обобщение и систематизацию изученного материала.

Перенос темы «Степень с рациональным показателем» в 10-м классе обусловлен тем, что логарифмическая функция изучалась в 11-м классе в конце учебного года и у педагогов не оставалось времени на обобщение и систематизацию изученного материала.

Учащиеся 10-го класса используют учебник «Алгебра» для 11-го класса (2013 года издания) только при изучении темы «Степень с рациональным показателем. Степенная функция» (40 часов). Указанных выше учебных пособий «Алгебра» для 11-го класса в учреждениях общего среднего образования достаточно для 10-11-х классов. Кроме того, учащиеся могут использовать электронную версию учебного пособия «Алгебра» для 11-го класса, размещенную на национальном образовательном портале.

Учитель: Андрей Григорьев, преподаватель, репетитор, член Общественного Совета при министерстве образования

Предмет: английский язык

Изменения, которые внесли в программу по английскому, считает педагог, незначительны, и затронули они в основном лексику и грамматику.

— Меня насторожило другое: предложение изучать английский через белорусскую реальность, — говорит Андрей Григорьев. — Эту идею озвучила замминистра образования Раиса Сидоренко.

— Что это значит?

— Я так понимаю, если сейчас, например, на уроках дети говорят о достопримечательностях Лондона, то потом это будут достопримечательности Беларуси, — отвечает собеседник. — С одной стороны, неплохо, но с другой — странно. Ведь, чтобы понять язык, нужно знать культуру страны. Допустим, в Англии в открытках на Новый год и Рождество поздравляют коротко: Happy New Year, I wish you a Merry Christmas. Долгие пожелания, как у нас, никто не пишет. В этом проявляется разница менталитетов, и для коммуникации это стоит знать.

Компромисс в этой ситуации педагог предлагает следующий: два урока в неделю учить язык на основе английской реальности, один — на основе белорусской.

— Подготовьте для этого отдельный учебник на 10-12 тем с информацией о наших писателях, памятниках — и можно заниматься, — делится мнением собеседник и переводит разговор на тему учебников. — Удачных пособий по английскому у нас практически нет. В Англии есть замечательные книги, разработанные по мировым стандартам. Книги, которые прошли апробацию. Почему не взять их за основу? Зачем писать свои и изобретать велосипед? Ни для кого ведь не секрет, что в школах и гимназиях, где язык преподают на высоком уровне, учителя пользуются именно этими пособиями.

То, что изучается в наших школах, считает Андрей Григорьев, лет на 10 отстает от мировых стандартов.

— Почему иностранцы быстрее усваивают язык? — задается вопросом репетитор. — Потому что у них на первом месте — коммуникация. А у нас, как когда-то в СССР, — грамматика. Но нужна ли она человеку? Конечно, если ребенок хочет поступать в лингвистический, да. Большинству же язык нужен просто для жизни. Например путешествий. А значит, человеку достаточно лишь донести иностранцу свою мысль. Пусть и с ошибками. Отсюда: основная ставка на уроках должна быть на коммуникацию.

— В новых программах она есть?

— В документах есть, но на уроках по факту нет, — отвечает педагог. — Почему? Потому что для этого нужно менять начинку занятий — тексты в учебниках, их подачу, делать больший упор на аудио и видео.

Не стоит, отмечает педагог, забывать и о том, что язык очень быстро меняется. Появляются новые слова, идиомы.

— Английский, который преподают в наших школах, используют очень мало людей, — возмущается преподаватель. — Он правильный, красивый, но неживой. Представьте, вы обращаетесь к знакомому: «Кушать подано». Ясно, что он вас поймет. Но, скорее всего, подумает, как-то странно вы говорите. В мире все больше людей, которые общаются по-английски и не являются носителями этого языка. И забывать об этом не стоит.

Иностранные учебники, продолжает педагог, учитывают постоянные изменения в грамматике и лексике. В них можно «услышать» английский немцев, французов, поляков… Прочувствовать их «фишки» и акценты.

— А у нас на уроках дети до сих пор слушают дикторов, которые идеально что-то наговаривают, — приводит пример специалист. — А потом получается, школьник забыл согласовать глагол в 3-м лице единственного числа — he speaks. У нас это грубая ошибка. В мире же большинство неносителей языка окончание -s уже давно не используют. Все сглаживается.