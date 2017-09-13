В начале сентября по просьбе TUT.BY педагоги оценили н овые школьные программы , одних изменения порадовали, других — не очень. Составители программ решили ответить коллегам и объяснить, почему были приняты эти новшества.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Минобразования напоминает: над новыми программами работало более 400 специалистов — ученые из вузов, НАН Беларуси, методисты учреждений дополнительного образования взрослых, учителя-практики из всех регионов страны. Они пытались устранить теоретизированность, избыточную терминологию, усилить практико-ориентированность, согласовать содержание образования по разным учебным предметам. Объективно оценить изменения, считают в ведомстве, можно будет только после детального анализа и апробации программ в образовательном процессе. В мае 2018 года в стране собираются провести онлайн-анкетирование педагогов, которые оценят новые программы. А пока разработчики ответили на вопросы и опасения педагогов, которые уже высказались о новшествах.

Русский язык и литература: «Трагедия Шекспира сложна для восприятия»

Комментарий учителя можно прочитать здесь Учитель: Анна Северинец, педагогический стаж 10 лет Предметы: русский язык и литература Программы и по языку, и по литературе в этом году существенно изменились: многие темы исключены, некоторые добавлены. — Очевидно: составители стремились упростить материал и больше адаптировать его к нуждам современных школьников, — говорит Анна. — Порадовали изменения в программах по русскому языку: наконец-то понемногу исчезают темы, связанные с жанрами речи — балластные в прежние годы. Обрадует детей и насторожит педагогов объединение некоторых тем в одну и перевод их из категории «для изучения» в категорию «для ознакомления», продолжает учитель. Теперь возвратность и невозвратность, переходность и непереходность глаголов, а также глаголы безличные изучаются в одном параграфе и ознакомительно. — Но как тогда объяснить детям образование причастий и безличные предложения или прямые и косвенные дополнения? — задается вопросом педагог. — Будем смотреть на практике. По мнению Анны, изменения в программе по литературе противоречивы. — Не могу не приветствовать, что из программы исключили «Песнь про купца Калашникова» и «Повеcть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Произведения, несомненно, прекрасные, но и детям они трудны, и для учителя тяжелы, — отмечает собеседница. — Конечно, при большой предварительной работе, дополнительных заданиях и из этих уроков можно сделать событие. Но если уж и надо что-то убирать — то, пожалуй, это исключение наиболее безболезненно. Чего, отмечает Анна, нельзя сказать о рассказах Чехова «Ионыч» и «Дама с собачкой», рассказах Ивана Бунина из цикла «Темные аллеи». — По странному стечению обстоятельств, все эти рассказы — о любви, и ведь именно о любви дети в старших классах читают охотнее всего, — рассуждает педагог. —

Пострадал и Шекспир — исключена трагедия «Ромео и Джульетта». — Тема любви в современной школе почему-то оказалась вне программы, — делится мнением учитель. — Удивляет и то, что дети больше не будут изучать «Матренин двор» Александра Солженицына. А ведь тематику и проблематику этих уроков заменить попросту нечем.

Русский язык

Да, некоторые речевые жанры, действительно, исключены из учебной программы для V-XI классов. Это сделано потому, что они изучаются в начальной школе, в курсе литературы.

Опасения педагогов по поводу перевода некоторых тем на уровень ознакомления, на наш взгляд, преувеличены. Так, объединение в одном уроке материала о возвратных и невозвратных, переходных и непереходных, безличных глаголах обусловлено необходимостью скоррелировать темы в курсах русского и белорусского языков, высвободить часы для развития речи, тем более что глагольные категории возвратности и переходности взаимосвязаны. С этими глагольными характеристиками учащиеся работают на протяжении изучения всего раздела «Глагол», они обязательно анализируются при морфологическом разборе глагола и в других классах. Это позволит обеспечить необходимый уровень знаний и умений для понимания вопросов образования причастий, безличных предложений, прямых и косвенных дополнений.

Русская литература

Изменения в учебной программе по русской литературе обсуждали все члены рабочей группы и часто высказывали диаметрально противоположные мнения. Учитывалось мнение большинства.

В V-VIII классах предусмотрены часы на внеклассное чтение (4 часа — в V, VI, VII и 6 часов — в VIII). Если учитель считает, что учащимся обязательно надо познакомиться с произведением, которое перенесено в список для дополнительного чтения («Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Николая Гоголя, «Песня про купца Калашникова» Михаила Лермонтова и другие), он может рассмотреть его на уроке внеклассного чтения.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Трагедия «Ромео и Джульетта» Шекспира исключена из основного списка по нескольким причинам: она сложна для восприятия большинству учеников; в ней присутствуют моменты, о которых с учащимися надо говорить очень деликатно и осторожно (например, самоубийство), а с этим справится далеко не каждый педагог. Но если учитель сочтет необходимым — это произведение может стать основой для урока внеклассного чтения.

Учащиеся, которые выбирают филологический профиль обучения, изучают русскую литературу по учебной программе для повышенного уровня: она не упрощалась, произведения, названные Анной Северинец («Темные аллеи» Ивана Бунина, «Дама с собачкой», «Ионыч» Антона Чехова, «Матренин двор» Александра Солженицына), остались в ней для обязательного изучения.

В учебной программе для базового уровня обязательны только наиболее значимые произведения. Из произведений Антона Чехова выбраны «Человек в футляре» и «Попрыгунья», так как:

— «Попрыгунья» — произведение, вызывающее у учащихся наибольший эмоциональный отклик. В проблемно-тематическом плане оно вбирает в себя и «Ионыча», и «Даму с собачкой». По мнению учителей, изучение «Попрыгуньи» в большей степени способствует формированию у учащихся ценностно-смысловой компетенции, помогает осознать важность внимательного и бережного отношения к близким людям;

— «Человек в футляре» — небольшой по объему рассказ, который легко читается и анализируется в классах с разным уровнем подготовки учащихся. Образ человека в футляре — это концепт, содержащий в себе очень многое: деградацию, несвободу, ограниченность, желание отгородиться, спрятаться и т.д. В «Человеке в футляре» каждый видит что-то близкое себе. Даже молодому учителю несложно подготовить и провести по этому рассказу интересный, запоминающийся урок.

Раньше произведения Ивана Бунина предлагались для изучения по выбору. В обновленной программе для базового уровня такая возможность оставлена только для лирики, романов Шолохова, пьес Островского и Чехова. Из всех рассказов Бунина необходимо было выбрать два наиболее ярких и значимых. «Антоновские яблоки» сложны для восприятия и нуждаются в развернутом историко-культурном комментарии, «Легкое дыхание» (как и трагедия Шекспира) требует особого подхода, а рассказ «Господин из Сан-Франциско» традиционно вызывает интерес у учащихся, легко анализируется и содержит глубокий нравственный подтекст. Кроме того, его проблематика как нельзя более актуальна для нашего времени. Из сборника «Темные аллеи» был выбран рассказ «Холодная осень», художественное совершенство которого неоспоримо. Он аккумулирует в себе тематику большинства рассказов: потеря любимого человека, эмиграция, трагедия оторванности от корней, одиночество и т.д. Его изучение представляется более целесообразным, чем знакомство с рассказом «Грамматика любви».

Что касается произведений Александра Солженицына, то из двух («Матренин двор» и «Один день Ивана Денисовича») для чтения и изучения выбран рассказ «Один день Ивана Денисовича». И с литературоведческой, и с исторической точки зрения это произведение более значимо, чем «Матренин двор». Учителя также отметили, что раскрыть тему праведничества для современных учащихся очень тяжело.

Мы не согласны с тем, что тема любви осталась вне учебной программы. В старших классах она является неотъемлемой составляющей почти каждого произведения для чтения и изучения («Гроза», «Бесприданница» Островского, «Отцы и дети» Тургенева, «Война и мир» Толстого, «Попрыгунья» Чехова, «Гранатовый браслет» Куприна, лирика Блока, Цветаевой, Ахматовой и т.д.). Но если учитель считает необходимым, он может познакомить учащихся и с теми произведениями, которые исключены из основного списка: рассказать о них на уроке, дать дополнительное задание, порекомендовать для самостоятельного чтения.

История Беларуси и всемирная история: «Требовать от восьмиклассника характеристику Ивана Грозного не следует»

Комментарий учителя можно прочитать здесь Учитель: Наталья Александровна, педагогический стаж 10 лет Предметы: история Беларуси и всемирная история — Изменения, которые внесли в программы по истории, поспешны и не совсем продуманы, — считает Наталья Александровна. — Впервые за мою педагогическую практику они затронули все классы. Конечно, авторы новых программ старались разгрузить учеников, но в итоге убрали часть важных и нужных для понимания происходящего понятий. Например, продолжает педагог, из всемирной истории для 6-го класса исключили вопрос «Коран — священная книга мусульман». Ислам, говорит она, — основа мусульманской жизни. Не зная ничего о нем, сложно понять историю мусульман. Тем более, в последующих классах этот вопрос не рассматривается. — В курсе истории Беларуси 6-го класса необязательными для запоминания стали такие базовые понятия, как «восточные славяне», «Киевская Русь», «Полоцкое и Туровское княжество», — перечисляет собеседница. — Конечно, по программе дети по-прежнему должны знать даты образования той же Киевской Руси, уметь найти ее на карте. Но, как мне кажется, ученикам нужно понимать суть понятия, а не только владеть хронологическими и пространственными представлениями о нем. В 8-м классе всемирную историю «облегчили» на 11 вопросов, отмечает педагог. Что, в общем-то неплохо. Лишь с двумя темами «Иван Грозный» и «Москва — Третий Рим», считает Наталья Александровна, в министерстве поторопились, их лучше было бы оставить. — Заметно меньше стал и учебник по истории Беларуси за 8-й класс, — продолжает педагог. — Если подробно и содержательно разобрать эти изменения, то возмутиться есть чему. С другой стороны, программа для 8-классников самая сложная за весь курс школьной истории Беларуси, и ее давно нужно было упростить. «Разгрузили» и курс истории за 9-й класс, при этом, отмечает педагог, если по истории Беларуси, Западной Европы, странам Америки и Азии материал сократили успешно, то с историей Российского государства дело обстоит туго. — Исключены вопросы «Русско-японская война», «Падение самодержавия», «Россия накануне Октябрьской революции», — перечисляет собеседница. — Конечно, для восприятия они очень тяжелые. Но как без них человек поймет всю сложность истории России начала ХХ века? Согласитесь, математики не отказываются от таблицы умножения, только потому что ее трудно запомнить. Исключили, говорит педагог, из обязательных для запоминания такие базовые термины, как «Первая мировая война», «Отечественная война 1812 г.», «Февральская революция», «Октябрьская революция». — Еще больше меня удивило, что из курса истории Беларуси для 11-го класса из обязательных для запоминания понятий убрали «коммунизм», — продолжает Наталья Александровна. — Но как можно изучать советскую историю, когда ты не знаешь, что такое коммунизм? Это как выучить биографию писателя, но не знать его имени и фамилии.

Учебные программы по истории для 5-х, 6-х, 7-х классов разработаны в соответствии с концентрическим принципом построения содержания исторического образования — в V-IX классах изучается исторический процесс с древнейших времен до наших дней на хронологическо-событийном уровне, в X-XI классах — тот же период на проблемно-теоретическом уровне.

Исключение понятий из перечня основных, обязательных для усвоения, означает, что от учащихся не следует требовать формулировок определений этих понятий с соблюдением строгих логических требований: подбор родового понятия, перечисление существенных признаков понятия (его видовых отличий). К числу таких понятий относятся, в том числе, «восточные славяне», «Киевская Русь», «Полоцкое княжество», «Туровское княжество», «Отечественная война 1812 года», «Февральская революция», «Октябрьская революция», «коммунизм». Учитель не должен включать эти термины в проверочную работу в виде задания: «дайте определение понятию».

Учащиеся V-IX классов усваивают целый ряд исторических терминов на уровне представлений, описания внешних свойств (когда и где происходило историческое событие, с какими историческими деятелями связано).

При корректировке учебных программ по всемирной истории и истории Беларуси учитывались межпредметные связи. История Беларуси изучается в контексте мировой и восточноевропейской истории. Основные понятия, усвоенные в курсе всемирной истории, актуализируются и применяются при изучении истории Беларуси (без дублирования в учебной программе по истории Беларуси).

Одним из направлений корректировки содержания учебных программ для V-IX классов являлось исключение теоретических вопросов, не обязательных для усвоения учащимися, например идеологическое обоснование претензий Москвы на верховенство в православном мире («Москва — третий Рим»).

Но исключение из программы отдельных формулировок (пунктов программы) вовсе не означает, что учащиеся не получат целостного представления об историческом процессе. Так, например, с деятельностью Ивана Грозного школьники будут знакомиться при изучении вопросов «Избранная рада и реформы Ивана Грозного. Ливонская война. Опричнина». Но требовать от восьмиклассников во время проверочной работы характеристику данного исторического деятеля не следует.

Вопрос «Русско-японская война» будет изучаться в рамках вопроса «Внешняя политика России» (тема «Россия на рубеже столетий», 9-й класс); вопрос «Падение самодержавия» — в рамках вопроса «Февральская буржуазно-демократическая революция и ее итоги» (тема «Россия в годы революционных потрясений (1905−1917)». Исключение данных формулировок из учебной программы означает, что эти вопросы изучаются в контексте процессов, происходивших в начале ХХ в., и не стоит делать акцент на их детальном изучении.

Математика: «Учитель может сам определять порядок проведения уроков алгебры и геометрии»

Комментарий учителя можно прочитать здесь Учитель: Наталья, педагогический стаж 26 лет Предмет: математика — По сравнению с прошлым годом особых изменений в новой программе по математике нет, — делится впечатлениями собеседница. — Единственное, с сентября ученики 5-го и 7-го классов начали заниматься по новым учебникам. Оценить пособия пока сложно, сначала с ними нужно поработать. Из минусов нововведения, говорит Наталья, — изменения в программе для 6-го класса. Построена она так, что учителю приходится «прыгать» через параграфы. — Кроме того, в программе для 6-го класса запланирован материал из учебников 5-го класса, а книг-то нет, — продолжает педагог. — Ладно, дома некоторые дети могут заниматься с электронным учебником, но на уроке такая возможность отсутствует, приходится носить распечатки. Похожая ситуация и с алгеброй за 10-й класс, где проходят темы из учебника 11-го класса. Печатать, говорит Наталья, пятиклашкам и шестиклашкам придется и практико-ориентированные задачи. Их ввели в обучение в прошлом году, и, как и прежде, условия этих заданий есть только на сайте Министерства образования.

По мнению педагога, работая над новой программой по математике, в министерстве не учли и еще несколько важных моментов. Например, количество часов по математике. — До седьмого класса у ребят пять уроков в неделю, с восьмого — четыре, — говорит Наталья. — Но низкие баллы на ЦТ показывают: предмета должно быть больше. — Но ведь этим летом тесты в общем сдали лучше. — Да, но все равно в среднем по республике математика далека даже от 50 из 100 возможных баллов. Еще одна проблема, которая, по мнению учителя, осталась незамеченной — время на изучение алгебры и геометрии в 8-м и 9-м классе. — 2,5 часа в неделю — алгебра, 1,5 — геометрия. И сразу вопрос: как разделить урок на две части? — спрашивает Наталья. — Нам предложили: сначала, например, месяц проходим тему по алгебре, затем — по геометрии. Вот только потом, когда ученики переключаются с предмета на предмет, им нужно время, чтобы вспомнить пройденное. А у учителя на это времени нет. Детям, говорит Наталья, удобнее, когда алгебра и геометрия идут параллельно. — Приходится корректировать расписание, — делится опытом наставник. — Предположим, одну неделю три алгебры и геометрия, вторую — два на два. Но почему бы этот момент сразу не прописать в программах?

Мы старались скорректировать содержание с учетом возрастных возможностей учащихся, дополнить курс математики материалами, усиливающими прикладное и практическое значение учебного предмета. Для обязательного усвоения выделен минимальный объем информации, акцент сделан на овладение обобщенными универсальными способами деятельности, а также умениями применять их для анализа и исследования отдельных фактов. Содержание учебного предмета «Математика» в каждом классе разделено на темы с учетом целесообразной последовательности их изучения.

Школы постепенно переходят на новый учебный план и новые учебные программы. Переход предусматривает поэтапное увеличение часов математики с 4 до 5. Так, к изучению математики по 5-часовой программе уже перешли 5-е, 6-е, 7-е классы. В 2018/2019 учебном году изучать математику в течение 5 часов в неделю будут 8-классники, а в 2019/2010 учебном году — 9-классники.

Учитель может сам определять порядок проведения уроков алгебры и геометрии в 8-9-х классах. Например, проводить одну неделю 3 урока алгебры и 1 урок геометрии, следующую неделю 2 урока алгебры и 2 урока геометрии. Возможен и другой вариант: изучается и закрепляется тема по алгебре, затем тема по геометрии. Однако при работе по теме алгебраического компонента учитель обязан обращаться к геометрическому материалу и наоборот.

Изменения в учебную программу по математике для 6-го класса введены в 2016/2017 учебном году. В содержании учебной программы для 6-го класса выделена отдельная тема «Наглядная геометрия», которая предусматривает обобщение ранее изученного геометрического материала и подготовку учащихся к систематическому изучению геометрии в 7-м классе. Добавлены вопросы, предназначенные для организации самостоятельной (индивидуальной или групповой) поисково-исследовательской деятельности учащихся (эти вопросы обозначены символом «*»). Для усиления практической направленности содержания образования в учебной программе предусмотрено решение практико-ориентированных задач — задач, описывающих реальную или приближенную к реальной ситуацию на неформально-математическом языке, а также задач с межпредметным содержанием. В тему «Окружность», которая теперь изучается на пропедевтическом уровне в 6-м классе, перенесен материал «Хорда и диаметр круга» (раньше изучался в 5-м классе). Этот перенос обусловлен изучением в 6-м классе круговых диаграмм, для которых необходим этот материал; системно он будет изучаться в курсе планиметрии.





При изучении математики в 6-м классе в 2017/2018 учебном году будут использовать ранее изданные учебные пособия. Материал по теме «Множество», рассчитанный на 12 часов, размещен на национальном образовательном портале. Здесь же можно найти практико-ориентированные задачи. Изучение вопроса «Хорда и диаметр круга» в 6-м классе не требует использования учебного пособия для 5-го класса. Учащимся даются общие наглядные представления о хорде и диаметре.

Педагоги могут изучать материал по учебному пособию в том порядке, который предлагается в нем (не «прыгать» через несколько параграфов). Для этого необходимо самостоятельно составить календарно-тематическое планирование с учетом изменений в учебной программе. К следующему учебному году будет разработано новое учебное пособие «Математика. 6-й класс».

В учебных программах для 10-11-х классов некоторые темы перенесены в другой класс, это позволяет более рационально использовать учебное время, учитывать возрастные особенности учащихся при изучении сложных тем, а также выделить время в каждом классе на обобщение и систематизацию изученного материала.

Перенос темы «Степень с рациональным показателем» в 10-м классе обусловлен тем, что логарифмическая функция изучалась в 11-м классе в конце учебного года и у педагогов не оставалось времени на обобщение и систематизацию изученного материала.

Учащиеся 10-го класса используют учебник «Алгебра» для 11-го класса (2013 года издания) только при изучении темы «Степень с рациональным показателем. Степенная функция» (40 часов). Указанных выше учебных пособий «Алгебра» для 11-го класса в учреждениях общего среднего образования достаточно для 10-11-х классов. Кроме того, учащиеся могут использовать электронную версию учебного пособия «Алгебра» для 11-го класса, размещенную на национальном образовательном портале.

Иностранный язык: «Исходили из того, чтобы любой ученик мог общаться»

Комментарий учителя можно почитать здесь Учитель: Андрей Григорьев, преподаватель, репетитор, член Общественного Совета при министерстве образования Предмет: английский язык Изменения, которые внесли в программу по английскому, считает педагог, незначительны, и затронули они в основном лексику и грамматику. — Меня насторожило другое: предложение изучать английский через белорусскую реальность, — говорит Андрей Григорьев. — Эту идею озвучила замминистра образования Раиса Сидоренко. — Что это значит? — Я так понимаю, если сейчас, например, на уроках дети говорят о достопримечательностях Лондона, то потом это будут достопримечательности Беларуси, — отвечает собеседник. — С одной стороны, неплохо, но с другой — странно. Ведь, чтобы понять язык, нужно знать культуру страны. Допустим, в Англии в открытках на Новый год и Рождество поздравляют коротко: Happy New Year, I wish you a Merry Christmas. Долгие пожелания, как у нас, никто не пишет. В этом проявляется разница менталитетов, и для коммуникации это стоит знать. Компромисс в этой ситуации педагог предлагает следующий: два урока в неделю учить язык на основе английской реальности, один — на основе белорусской. — Подготовьте для этого отдельный учебник на 10-12 тем с информацией о наших писателях, памятниках — и можно заниматься, — делится мнением собеседник и переводит разговор на тему учебников. — Удачных пособий по английскому у нас практически нет. В Англии есть замечательные книги, разработанные по мировым стандартам. Книги, которые прошли апробацию. Почему не взять их за основу? Зачем писать свои и изобретать велосипед? Ни для кого ведь не секрет, что в школах и гимназиях, где язык преподают на высоком уровне, учителя пользуются именно этими пособиями. То, что изучается в наших школах, считает Андрей Григорьев, лет на 10 отстает от мировых стандартов. — Почему иностранцы быстрее усваивают язык? — задается вопросом репетитор. — Потому что у них на первом месте — коммуникация. А у нас, как когда-то в СССР, — грамматика. Но нужна ли она человеку? Конечно, если ребенок хочет поступать в лингвистический, да. Большинству же язык нужен просто для жизни. Например путешествий. А значит, человеку достаточно лишь донести иностранцу свою мысль. Пусть и с ошибками. Отсюда: основная ставка на уроках должна быть на коммуникацию. — В новых программах она есть? — В документах есть, но на уроках по факту нет, — отвечает педагог. — Почему? Потому что для этого нужно менять начинку занятий — тексты в учебниках, их подачу, делать больший упор на аудио и видео. Не стоит, отмечает педагог, забывать и о том, что язык очень быстро меняется. Появляются новые слова, идиомы. — Английский, который преподают в наших школах, используют очень мало людей, — возмущается преподаватель. — Он правильный, красивый, но неживой. Представьте, вы обращаетесь к знакомому: «Кушать подано». Ясно, что он вас поймет. Но, скорее всего, подумает, как-то странно вы говорите. В мире все больше людей, которые общаются по-английски и не являются носителями этого языка. И забывать об этом не стоит. Иностранные учебники, продолжает педагог, учитывают постоянные изменения в грамматике и лексике. В них можно «услышать» английский немцев, французов, поляков… Прочувствовать их «фишки» и акценты. — А у нас на уроках дети до сих пор слушают дикторов, которые идеально что-то наговаривают, — приводит пример специалист. — А потом получается, школьник забыл согласовать глагол в 3-м лице единственного числа — he speaks. У нас это грубая ошибка. В мире же большинство неносителей языка окончание -s уже давно не используют. Все сглаживается.

Изменения в учебных программах по иностранному языку затронули не только лексику и грамматику, но в первую очередь коммуникативные задачи, которые приведены в полное соответствие с требованиями сегодняшнего дня. Все они посвящены отработке использования изучаемого иностранного языка в ситуациях общения, с которыми с большой степенью вероятности встречается человек. Коммуникативные задачи, предусмотренные учебной программой, согласуются с теми, которые решают в школах других стран Европы.

Андрей Григорьев прав в том, что в изучении грамматики произошли изменения. Важно отметить, что изменена не грамматика, а требования к владению ей. При этом, безусловно, учитывались и разговорные нормы. Однако учителя в школе обязаны предъявлять нормативный вариант грамматических форм изучаемого языка.

Ряд грамматических явлений изучается на рецептивном уровне — именно те, которые чаще используются в письменной речи и реже — в устной. Это означает, что данные грамматические явления учащиеся будут узнавать и понимать, но не обязательно должны использовать в речи. Они не должны включаться в ЦТ.





При определении объема лексики разработчики исходили из того, чтобы любой ученик, имеющий отметку 6-10 баллов, был в состоянии общаться на темы, предусмотренные учебной программой.

Национальный компонент должен быть представлен в национальных учебно-методических комплексах (УМК) для того, чтобы выпускник мог не только понимать реалии познаваемой культуры, но и рассказать о своей, национальной. При этом соответствующие коммуникативные задачи сформулированы таким образом, чтобы учащийся мог расспросить и рассказать, например, о праздниках и традициях как страны изучаемого языка, так и родной страны. Подобный подход сегодня широко используется в различных странах для формирования у учащихся толерантности, создания возможностей для самостоятельного осмысления культурных реалий, для развития у школьников национальной идентичности в процессе изучения иностранного языка.

Процесс обучения иностранному языку носит интегрированный характер, поэтому предложение «подготовить отдельный учебник на 10-12 тем с информацией о наших писателях, памятниках» не совсем корректно.

Естественно, любой школьный учебник, в том числе и по иностранному языку, всегда может подвергаться критике. Но очень некорректно утверждать, что в Республике Беларусь нет достойных учебных пособий по иностранному языку. Достаточно отметить, что авторские коллективы по УМК (английский язык) долгое время консультировал Род Болито, специалист с мировым именем, консультировавший проекты по созданию национальных учебников в России, Украине, Китае, Румынии, Бразилии и других странах. В редактировании принимали участие EnglishLanguagefellows, которые работали в Беларуси, МГЛУ — KevinMcCaughey, CarolineLinse, TeresaSuslov, ClarkErwin-Billones и др. Ряд текстов написан специально для национальных УМК Иеном Гауменом (Великобритания), Фрэнком Шварцем (Великобритания), Тересой Суслов (США), Арианой Тобин (США) и другими носителями языка, профессионалами в области обучения английскому языку как иностранному.

Наши УМК по английскому языку прошли апробацию на международном уровне: в Центре Европейских языков в Граце, на региональных семинарах Совета Европы. Авторы УМК трижды представляли национальные УМК на конференциях TESOL в США, на конференциях в Болгарии и Латвии. Трудно принять упрек в том, что язык этих пособий несовременный.

«Глобальные» учебники, о которых говорит А. Григорьев, не предназначены для работы со школьниками в рамках учебных программ и не используются как таковые в странах мира, т.к. не соответствуют этим программам. Это — коммерческие издания, состоящие из разделов, построенных по основе одинаковой, заданной для всех разделов последовательности заданий, предназначенные для иных целей. Они называются модулями и не предусматривают повторение изученного языкового материала, особенно лексического, в последующих разделах. Такие пособия часто ориентированы на страны третьего мира и не содержат релевантный страноведческий материал, необходимый белорусским учащимся, не говоря уже о национальных ценностях.

Владение языком — это умение, в конечном итоге, продуцировать свои собственные высказывания, и задания в белорусских учебниках направлены именно на это. Каждый урок заканчивается продуктивным заданием, каждый раздел заканчивается проектом — творческим речевым и неречевым продуктом учащегося, что отражает понимание авторами учебных пособий того, что знания приобретают ценность только тогда, когда их возможно применить на практике. Именно умение использовать свои знания свидетельствует о том, что язык усвоен.

Все задания в современных УМК строго соответствуют коммуникативному подходу (к сожалению, Андрей Григорьев прав в том, что отдельные учителя зачастую изменяют задания, выхолащивая коммуникативность). В УМК заложена возможность практически на каждом уроке использовать аудирование. Тексты начитаны носителями языка и победителями фонетических конкурсов МГЛУ.

Наша задача — научить ученика учиться самостоятельно, и тогда появление новых слов и идиом для него не будет представлять проблему. Иностранный язык, как и любой другой предмет, можно развивать и совершенствовать всю жизнь. На начальном этапе обучения учащимся должен предъявляться только нормативный вариант английского языка — стандартный британский акцент. Начиная с 6-го класса, они знакомятся с австралийским, американским вариантами произношения, а также слышат речь итальянца, китайца, поляка, француза, кенийца.