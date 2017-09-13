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Участились случаи отравления грибами. Только в Минске за 2 недели - 20 пострадавших
14.09.2017 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Грибной бум нынешней осенью бьет рекорды. Насобирать полную корзину подосиновиков, боровиков и подберезовиков грибники успевают за час. Но тем временем специалисты фиксируют тревожную статистику: с отравлением грибами только в столице обратились более полусотни человек, сообщает телеканал «
В Минской области зафиксировано уже четыре случая отравления грибами — в Дзержинском, Солигорском и Жодинском районах. Основная причина — употребление в пищу условно съедобных грибов, а также неправильная кулинарная обработка грибов съедобных, рассказала заведующая отделом гигиены областного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Миланович.
Только за 13 дней сентября в столице за помощью к медикам с отравлением обратились почти 20 человек. С начала года — более полусотни. В двух случаях была необходима
В Могилевской области, напомним, от отравления грибами
— Если человек употребил какие-то условно съедобные грибы, все может закончиться банальными пищевыми отравлениями, гастроэнтеритами. Порой пациенты даже не обращаются в лечебные учреждения. При тяжелейших отравлениях печень погибает. Единственный шаг спасти человека — выполнить ему трансплантацию, —
Медики советуют исключить грибы из рациона детей, не приобретать их на стихийных рынках. А во время походов в лес собирать только знакомые экземпляры.
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Двоим пострадавшим потребовалась пересадка печени.
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