Участились случаи отравления грибами. Только в Минске за 2 недели - 20 пострадавших

Грибной бум нынешней осенью бьет рекорды. Насобирать полную корзину подосиновиков, боровиков и подберезовиков грибники успевают за час. Но тем временем специалисты фиксируют тревожную статистику: с отравлением грибами только в столице обратились более полусотни человек, сообщает телеканал « Беларусь 1 ».



Фото: Вечерний Брест

В Минской области зафиксировано уже четыре случая отравления грибами — в Дзержинском, Солигорском и Жодинском районах. Основная причина — употребление в пищу условно съедобных грибов, а также неправильная кулинарная обработка грибов съедобных, рассказала заведующая отделом гигиены областного центра гигиены и эпидемиологии Ирина Миланович.

Только за 13 дней сентября в столице за помощью к медикам с отравлением обратились почти 20 человек. С начала года — более полусотни. В двух случаях была необходима экстренная пересадка печени .

В Могилевской области, напомним, от отравления грибами пострадали 10 человек , столько же в Гомельской , аналогичные случаи фиксируются и в других областях страны.

— Если человек употребил какие-то условно съедобные грибы, все может закончиться банальными пищевыми отравлениями, гастроэнтеритами. Порой пациенты даже не обращаются в лечебные учреждения. При тяжелейших отравлениях печень погибает. Единственный шаг спасти человека — выполнить ему трансплантацию, — рассказывал руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей Олег Руммо.

Медики советуют исключить грибы из рациона детей, не приобретать их на стихийных рынках. А во время походов в лес собирать только знакомые экземпляры.

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