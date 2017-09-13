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Еще один приговор по делу таможенников: 76 лет колонии на всех

14.09.2017 14:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен — Sputnik. Еще 13 бывших сотрудников таможенного пункта пропуска "Каменный Лог" Ошмянской таможни признаны виновными в совершении коррупционных преступлений. Такое решение в четверг вынес суд Октябрьского района Минска.

Еще один приговор по делу таможенников: 76 лет колонии на всех
© Sputnik / Виктор Толочко
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Оглашенный в Октябрьском суде приговор стал шестым по делу Ошмянской таможни. Всего по этому делу, которое слушалось в разных судах, проходило около 60 человек. Их обвиняли в беспрепятственном пропуске через границу определенных партий товаров, иными словами в получении взяток. Следствие установило, что за плату в 80-250 долларов через границу таким образом проехало более 4 тысяч большегрузов. В итоге за пять лет таможенники смогли дополнительно и незаконно заработать около 900 тысяч долларов.

Виновными в получении взяток были признаны все 13 человек, которые предстали перед судом Октябрьского района.

Таможенники обвинялись по ч3. Статьи 430 Уголовного кодекса Беларуси. Минимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от пяти лет. Такое наказание было назначено троим бывшим таможенниками, девятерым назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Еще один наказан семью годами. Отбывать наказание они будут в условиях колонии усиленного режима.

Еще один приговор по делу таможенников: 76 лет колонии на всех
© Sputnik / Виктор Толочко
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Кроме того, приговоры предусматривают конфискацию имущества. Признанные виновными таможенники лишены званий и не смогут занимать определенные должности в течение пяти лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

В середине августа глава Таможенного комитета сообщил, что Ошмянская таможня с 1 октября прекращает свое существование, а зона ее ответственности переходит под юрисдикцию Гродненской региональной таможни. Тогда же он напомнил, что за два года из таможенных органов были уволены более 300 должностных лиц, которые подозревались в коррупции.

 
Теги: Минск
 
 
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