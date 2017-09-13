ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве на сутки отключат горячую воду в микрорайоне "Соломинка"

14.09.2017 14:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В микрорайоне «Соломинка» вечером 15 сентября на сутки отключат воду. Горячее водоснабжение будет отсутствовать в 155 домах, сообщили в горисполкоме.


Фото: pixabаy.com

Воду отключат в пятницу в 22.00 для того, чтобы сделать врезку вновь построенного участка тепловой сети по улицы Кулибина, сообщили в теплосетях. Включить горячую воду должны после 22.00 в субботу.

Под суточное отключение горячей воды попадают 155 жилых домов по улицам Кулибина, Криулина, Каштановой, Крупской, Турова, Жемчужной, Пригородной, Серова; переулкам Мечникова и Карьерный, а также Дворец гимнастики.

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под суточное отключение горячей воды попадают 155 жилых домов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Еще один приговор по делу таможенников: 76 лет колонии на всех
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика