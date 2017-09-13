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В Могилеве на сутки отключат горячую воду в микрорайоне "Соломинка"
14.09.2017 14:46 — Новости Общества | Tut.by
В микрорайоне «Соломинка» вечером 15 сентября на сутки отключат воду. Горячее водоснабжение будет отсутствовать в 155 домах, сообщили
Воду отключат в пятницу в 22.00 для того, чтобы сделать врезку вновь построенного участка тепловой сети по улицы Кулибина, сообщили в теплосетях. Включить горячую воду должны после 22.00 в субботу.
Под суточное отключение горячей воды попадают 155 жилых домов по улицам Кулибина, Криулина, Каштановой, Крупской, Турова, Жемчужной, Пригородной, Серова; переулкам Мечникова и Карьерный, а также Дворец гимнастики.
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Под суточное отключение горячей воды попадают 155 жилых домов.
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