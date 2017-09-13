Лукашенко попросил белорусских послов не устраивать жен уборщицами

МИНСК, 14 сен – Sputnik. "Компактные" дипломатические представительства Беларуси могут появиться в Малайзии и Филиппинах, такое предложение высказал в четверг президент республики Александр Лукашенко во время назначения Чрезвычайным и Полномочным Послом в Индонезии и по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах Валерия Колесника.

Президент пояснил, что посольство в этих странах могло бы разместиться в небольшом помещении (10-12 метров) и иметь в штате несколько человек.

"Не надо создавать посольства, как мы привыкли, по 15 дипломатов, а потом жен трудоустраивать бухгалтерами и уборщицами. Два человека – посол и помощник, но знающие язык", – объяснил свою идею президент.

Одновременно Лукашенко поручил руководству своей администрации проконтролировать, как МИД оптимизировал работу посольств. По его словам, при детальном рассмотрении выясняется, что в штате диппредставительств порой обнаруживаются неэффективно работающие сотрудники.

"Когда начинаем проверять, диву даешься: люди от наших крупных заводов и компаний представительствуют там, а ни черта не делают, сидят, получая приличные деньги. Кто их контролирует? Да никто", – отметил президент.

Кроме того Лукашенко поручил новому послу интенсифицировать белорусско-индонезийские отношения. Она напомнил о своем визите в Индонезию и Сингапур в 2013 году и достигнутых там договоренностях, которые, по ощущению главы государства, остались только на бумаге.

"Если вы "похоронили" договоренности на уровне Президента, я представляю, что с договоренностями на уровне премьер-министра, министров. Никаких туристических поездок, главная наша задача — конкретные договоренности. Они должны реализовываться. Особенно в таких крупных государствах, как Россия, Китай, Пакистан, Индия и в том числе Индонезия. Огромнейшая страна, которая нуждается во всем. То, что мы предлагаем, им крайне необходимо", – заметил Лукашенко.

С учетом того, что в Индии и Индонезии хорошо развита горнорудная промышленность, Беларусь, вслед за БелАЗами, могла бы предложить партнерам МАЗы.

"Они готовы взять наши технологии, создавать совместные предприятия и поддерживать их. Опытные образцы наших комбайнов уже в Индии себя зарекомендовали. Им надо убирать хлеба – давайте будем поставлять комбайны, совместные предприятия создавать, начиная от сборки до производства, большей локализации", – напутствовал нового посла президент.