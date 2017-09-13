ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко попросил белорусских послов не устраивать жен уборщицами

14.09.2017 15:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 сен – Sputnik. "Компактные" дипломатические представительства Беларуси могут появиться в Малайзии и Филиппинах, такое предложение высказал в четверг президент республики Александр Лукашенко во время назначения Чрезвычайным и Полномочным Послом в Индонезии и по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах Валерия Колесника.

Лукашенко попросил белорусских послов не устраивать жен уборщицами
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко: чиновникам до 1 апреля найти работу для жен и любовниц

Президент пояснил, что посольство в этих странах могло бы разместиться в небольшом помещении (10-12 метров) и иметь в штате несколько человек. 

"Не надо создавать посольства, как мы привыкли, по 15 дипломатов, а потом жен трудоустраивать бухгалтерами и уборщицами. Два человека – посол и помощник, но знающие язык", – объяснил свою идею президент.

Одновременно Лукашенко поручил руководству своей администрации проконтролировать, как МИД оптимизировал работу посольств. По его словам, при детальном рассмотрении выясняется, что в штате диппредставительств порой обнаруживаются неэффективно работающие сотрудники. 

"Когда начинаем проверять, диву даешься: люди от наших крупных заводов и компаний представительствуют там, а ни черта не делают, сидят, получая приличные деньги. Кто их контролирует? Да никто", – отметил президент.

Кроме того Лукашенко поручил новому послу интенсифицировать белорусско-индонезийские отношения. Она напомнил о своем визите в Индонезию и Сингапур в 2013 году и достигнутых там договоренностях, которые, по ощущению главы государства, остались только на бумаге.

"Если вы "похоронили" договоренности на уровне Президента, я представляю, что с договоренностями на уровне премьер-министра, министров. Никаких туристических поездок, главная наша задача — конкретные договоренности. Они должны реализовываться. Особенно в таких крупных государствах, как Россия, Китай, Пакистан, Индия и в том числе Индонезия. Огромнейшая страна, которая нуждается во всем. То, что мы предлагаем, им крайне необходимо", – заметил Лукашенко.

С учетом того, что в Индии и Индонезии хорошо развита горнорудная промышленность, Беларусь, вслед за БелАЗами, могла бы предложить партнерам МАЗы. 

"Они готовы взять наши технологии, создавать совместные предприятия и поддерживать их. Опытные образцы наших комбайнов уже в Индии себя зарекомендовали. Им надо убирать хлеба – давайте будем поставлять комбайны, совместные предприятия создавать, начиная от сборки до производства, большей локализации", – напутствовал нового посла президент.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об оптимизации аппарата белорусских дипмимиссий за рубежом и "похороненных" президентских договоренностях о развитии белорусско-индонезийских отношений глава...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лучшую песню про Крымский мост написал водитель из Иваново
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика