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Минобразования: к 2020 году будет решена проблема с обеспеченностью местами в детсадах

19.09.2017 15:29 — Новости Общества | БелТА  
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Минобразования: к 2020 году будет решена проблема с обеспеченностью местами в детсадах
Фото из архива

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 2020 году будет решена проблема с обеспеченностью местами в детских садах. Об этом заявила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Альбины Давидович, в отдельных регионах Беларуси по-прежнему существуют проблемы с предоставлением мест шаговой доступности в учреждениях дошкольного образования. "У нас пока не выполняется норматив обеспеченности местами в Минском районе, в Бресте, во Фрунзенском районе Минска. Однако ситуация улучшается. Мы убеждены, что до 2020 года, как это поручено главой государства на Республиканском педсовете, эта проблема будет решена", - сказала она.

Что касается совершенствования качества дошкольного образования, представитель Министерства отметила, что в ближайшее время будет скорректировано и обновлено содержание учебной программы дошкольного образования. "К началу учебного года в 2019 году у нас будет новая скорректированная программа дошкольного образования с учетом принципов преемственности с первой ступенью общего среднего образования. Также мы обновим учебные издания в соответствии с содержанием новой программы", - резюмировала Альбина Давидович.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 2020 году будет решена проблема с обеспеченностью местами в детских садах. Об этом заявила сегодня журналистам заместитель...

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