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Осенние ярмарки в Бресте: адреса, расписание, нюансы

20.09.2017 07:40 — Новости Общества | Tut.by  
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30 сентября в Бресте стартует ярмарочный сезон. Ярмарки по продаже плодоовощной и сельскохозяйственной продукции пройдут на нескольких торговых площадках.


Фото: Reuters

30 сентября, 7, 14 октября

  • пр. Машерова, 17 (за рынком открытого акционерного общества «Брестский центральный универмаг» (далее — ОАО «Брестский ЦУМ»);
  • ул. Советская, 34 (автостоянка общества с ограниченной ответственностью «Позитив арт хаус» (далее — ООО «Позитив арт хаус») у торгового центра «Дидас Персия»);
  • ул. Московская, 273А (автостоянка у здания филиала Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» по Брестской области (далее — РУСП «Белгосстрах»));
  • ул. Сябровская, 61/1 (рынок коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Приграничный сервис» и прилегающая к нему территория).

14 октября

  • ул. Гаврилова, 16 (автостоянка торгового центра «Экватор» общества с ограниченной ответственностью «ЮНИВЕСТ-М» (далее — ООО «ЮНИВЕСТ-М»));
  • Варшавское шоссе, 11−1 (автостоянка торгового центра «Евроопт» общества с ограниченной ответственностью «Евроторг» (далее — ООО «Евроторг»)).

21 октября

  • пр. Машерова, 17 (за рынком ОАО «Брестский ЦУМ»);
  • ул. Советская, 34 (автостоянка ООО «Позитив арт хаус» у торгового центра «Дидас Персия»);
  • ул. Гаврилова, 16 (автостоянка торгового центра «Экватор» ООО «ЮНИВЕСТ-М»);
  • микрорайон Вулька (ул. Сябровская, 61/1 и Варшавское шоссе, 1 у рынка «Варшавский» торгового унитарного предприятия «Брестский рынок»);
  • ул. Крупской, 16 (автостоянка за зданием Брестского горисполкома);
  • микрорайон Адамково (ул. Солнечная, 86, на территории, прилегающей к комплексу павильонов);
  • микрорайон Березовка (ул. Мошенского, 85, площадка напротив магазина «Санта-10»).

Обращаем Ваше внимание!

21 октября с 09.00 до 17.00 часов будет организована расширенная осенняя ярмарка по продаже плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров (рыба прудовая, саженцы, мясная, молочная продукция и др.) продукции общественного питания по ул. Московской, 273А (автостоянка у здания РУСП «Белгосстрах»). В ярмарке примут участие организации промышленности города, выпускающие товары народного потребления.

28 октября

  • пр. Машерова, 17 (за рынком ОАО «Брестский ЦУМ»);
  • ул. Советская, 34 (автостоянка ООО «Позитив арт хаус» у торгового центра «Дидас Персия»);
  • ул. Гаврилова, 16 (на автостоянке торгового центра «Экватор» ООО «ЮНИВЕСТ-М»);
  • микрорайон Восточный (ул. Московская, 273А);
  • микрорайон Вулька (ул. Сябровская, 61/1, Варшавское шоссе, 11−1 (парковочная автостоянка торгового центра «Евроопт» ООО «Евроторг»).
  • микрорайон Дубровка (ул. Дубровская, 15А);
  • микрорайон Ковалево (ул. Волгоградская, 19);
  • микрорайон Заводской (ул. Янки Купалы, 3);
  • микрорайон Граевка (ул. Красногвардейская, 97).

Время работы с 09.00 до 16.00 часов

Внимание!

Лицам льготной категории и пожилым гражданам на ярмарках 30 сентября, 7, 14, 21, 28 октября с 09.00 до 16.00 часов по пр. Машерова, 17, ул. Советской, 34, ул. Сябровской, 61/1 будет организован автотранспорт для доставки приобретенной сельскохозяйственной продукции.

 
Теги: Брест
 
 
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30 сентября в Бресте стартует ярмарочный сезон.

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