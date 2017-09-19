Фундамент преткновения. Витебская пенсионерка стала заложницей приватизации

Жительница Витебска решила сделать своей собственностью жилье с аварийной пристройкой. Теперь женщина несколько лет переписывается со всевозможными инстанциями, чтобы ее восстановить. В проблеме разбиралась корреспондент « СБ Беларусь Сегодня ».





Жертва обстоятельств

Этот дом по улице 9-й Загородной ничуть не отличается от своих соседей — старых бараков в окраинном микрорайоне Витебска осталось несколько. Каждый из них рассчитан на четыре семьи, входы раздельные с разных сторон здания.

Галине Цыбулько не повезло: чтобы пробраться к своему крылечку, ей нужно протиснуться между соседским забором и сараями. Расстояние — примерно метр. По этому «туннелю» особо не разгуляешься. Особенно зимой, когда сугробы перекрывают входы-выходы.

Но это не главная проблема. Крылечко находится… метрах в двух от дома. Пенсионерка перенесла инсульт, но вот уже несколько месяцев пробирается в жилище по раскачивающемуся мостику — его функцию выполняет старая дверь, которую положили на опоры.

Галина Владимировна вздыхает:

— Я стала заложницей приватизации. Три года назад поддалась всеобщей волне и стала оформлять бумаги. Сначала мне насчитали за приватизацию этих «хором» без удобств 71 миллион (неденоминированных) рублей. Я посмотрела: люди за хорошее жилье платят столько же. Возмутилась. Пересчитали — получилось почти на 25 миллионов меньше…

Приватизировала, не глядя на то, что пристроенный когда-то коридорчик на то время уже отходил от основного здания. Не знаю, что за строители когда-то его делали, но там даже фундамента, как оказалось, толком не было. Вместо него пустотелые кирпичи.

Стала обращаться во всевозможные инстанции. Комиссии, ответы-отписки… Но к выводу о том, что пристройка находится в предаварийном состоянии, пришли официально. Предложили альтернативу: если собственники всех четырех квартир откажутся от приватизации и дадут добро на переезд в арендное жилье, проблему решат сразу. Мои соседи не согласились: пусть жилье плохое — ни воды, ни туалета, но все-таки свое.

— А вы бы согласились на такой обмен?

Собеседница на секунду задумывается: тоже, наверное, нет. Здесь, в бараке, прописаны два ее взрослых сына. Своим жильем они так и не обзавелись, пока «гостят» у тещ. Кто его знает, как повернется жизнь, — хоть будет куда вернуться.

Фундамент преткновения

Одним словом, прощаться с привычным укладом жизни горожанка не хотела ни тогда, ни теперь. Как-никак, прожила здесь более 30 лет. В одиночку, считай, вырастила троих детей. Ей и жилье это давали как временное, пока не подойдет очередь многодетной семьи на благоустроенную квартиру.

Галина Цыбулько вспоминает:

— Да, мне предлагали строиться. Но в составе кооперативов. Думала, не потяну — дети растут, сама вкалываю за троих… Сначала работала инженером-электроником в вычислительном центре. Потом перешла на другое предприятие и трудилась сразу на несколько ставок уборщицей. Да, было сложнее, но зато времени для детей больше. Тем более что один из них был серьезно болен. Куда мне еще строительство?

Конечно же, Галина Владимировна слегка лукавит: тогда, много лет назад, немаловажную роль здесь сыграли озвученные городом планы по сносу старых домов. Семья Цыбулько, как, пожалуй, и многие другие, надеялась на более оптимальный вариант улучшения жилищных условий. Но планы так и остались планами.

— Теперь мне ничего другого не остается, как держаться руками и ногами за это жилье. Возраст, болезни… Сейчас решается вопрос назначения инвалидности, пенсия пока 250 рублей. В ЖКХ приняли решение: они мне сделают бесплатно фундамент, а я за свои деньги построю новый коридор. Пришли к согласию, и в начале лета рабочие жилищно-коммунального хозяйства взялись за разборку аварийной постройки. Разобрали и… исчезли. Я звонила-звонила, мне сказали: нужно расчистить стройплощадку, убрать кирпичи. Убрала. А их все нет… То люди подготовкой к фестивалю занимаются, то бетономешалки не найти. Последнее обещание — придут 1 сентября. Не пришли… Когда я успею все сделать, ведь зима уже не за горами?

Галина Цыбулько расстроена не на шутку: зимой она точно не сможет балансировать по своему ветхому «мостику», соединяющему крыльцо и дом.

Решение проблемы

Главный инженер ЖРЭТ Витебска Наталья Бакштай в курсе проблемы:

— Да, переписку с собственницей жилья мы ведем уже несколько лет. Так как дом рассчитан на несколько квартир, его фундамент является зоной нашей ответственности. Но укрепить фундамент коридора без демонтажа последнего было невозможно, тем более что и сама постройка оказалась ветхой. Поэтому нашли взаимовыгодный вариант решения проблемы: собственница покупает стройматериалы, а мы делаем новый фундамент и помогаем владелице жилья восстановить строение. Заниматься этим будут специалисты ЖЭУ-5, уже на днях они придут на объект. Для задержек были объективные причины. Так что волноваться пенсионерке не стоит — зиму она встретит с новым коридором.

А вот всем остальным хотелось бы напомнить: приватизированное жилье — ваше имущество. И заботиться о его состоянии, своевременности проведения ремонтов вы должны самостоятельно. Ведь никто насильно не заставлял квартиросъемщиков старого жилфонда становиться его собственниками. Решили это сделать — имейте в виду возможные последствия и рассчитывайте исключительно на собственные силы.