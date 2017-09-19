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Россияне среди всех городов СНГ этой осенью предпочитают Минск и тратят 70 долларов на жилье в сутки

20.09.2017 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Минск стал самым популярным городом в СНГ для путешествий россиян осенью этого года. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат» по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования жилья.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Топ городов-лидеров выглядит так: Минск, Астана, Баку, Ереван, Алматы, Ташкент, Ашхабад, Киев, Кишинев и Бишкек.

Туристы посещают Минск осенью в среднем на 2,5 дня и тратят на проживание в переводе $ 70 в сутки. Для сравнения: в Астану приезжают в среднем на 2 дня ($ 85 в сутки), Баку — 3 дня ($ 78 в сутки), Ереван — 3 дня ($ 67 в сутки), Алматы — 3,5 дня ($ 65 в сутки), Ташкент — 2 дня ($ 43 в сутки), Ашхабад — 3 дня ($ 40 в сутки), Киев — 2 дня ($ 56 в сутки), Кишинев — 1 день ($ 35 в сутки) и Бишкек — 1 день ($ 32 в сутки).

Столица Беларуси также была самым популярным направлением в СНГ у россиян в этом году на майские праздники.

В целом количество российских туристов в Беларуси в последние годы сокращается. По данным Белстата, в 2016 году нашу страну посетили 171 100 туристов и экскурсантов из России. В 2015 году их было больше — 243 908 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск стал самым популярным городом в СНГ для путешествий россиян осенью этого года. Рейтинг составило аналитическое агентство "ТурСтат" по результатам анализа...

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