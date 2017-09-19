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Россияне среди всех городов СНГ этой осенью предпочитают Минск и тратят 70 долларов на жилье в сутки
20.09.2017 12:46 — Новости Общества | Tut.by
Минск стал самым популярным городом в СНГ для путешествий россиян осенью этого года. Рейтинг составило аналитическое агентство «
Топ городов-лидеров выглядит так: Минск, Астана, Баку, Ереван, Алматы, Ташкент, Ашхабад, Киев, Кишинев и Бишкек.
Туристы посещают Минск осенью в среднем на 2,5 дня и тратят на проживание в переводе $ 70 в сутки. Для сравнения: в Астану приезжают в среднем на 2 дня ($ 85 в сутки), Баку — 3 дня ($ 78 в сутки), Ереван — 3 дня ($ 67 в сутки), Алматы — 3,5 дня ($ 65 в сутки), Ташкент — 2 дня ($ 43 в сутки), Ашхабад — 3 дня ($ 40 в сутки), Киев — 2 дня ($ 56 в сутки), Кишинев — 1 день ($ 35 в сутки) и Бишкек — 1 день ($ 32 в сутки).
Столица Беларуси также была
В целом количество российских туристов в Беларуси в последние годы сокращается. По данным
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Россияне среди всех городов СНГ этой осенью предпочитают Минск и тратят 70 долларов на жилье в сутки
Минск стал самым популярным городом в СНГ для путешествий россиян осенью этого года. Рейтинг составило аналитическое агентство "ТурСтат" по результатам анализа...
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