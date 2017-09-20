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Шумахер может продолжить лечение в США

20.09.2017 22:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 сен — Sputnik. Семикратный победитель "Формулы-1" немецкий пилот Михаэль Шумахер может продолжить восстановление после травмы в Далласе (США), пишет немецкий таблоид Bravo.

Шумахер может продолжить лечение в США
© AFP/ JENS KALAENE
Вымогатель угрожал убить детей Шумахера и требовал €900 тыс.

Четыре года назад Шумахер получил серьезную травму головы при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Врачи диагностировали у гонщика черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года Шумахер находится на своей вилле в Швейцарии, где проходит восстановление. Информации о здоровье легендарного пилота "Формулы-1" поступает мало, кроме того, она крайне противоречива.

По информации СМИ, жена Шумахера Коринна обратилась за помощью к американским врачам. Супруга спортсмена планирует перевезти его в Даллас, чтобы продолжить реабилитацию в специализированной клинике доктора Марка Уикса.

У 48-летнего Шумахера в Техасе есть ранчо, что может повлиять на решение о переводе немца в клинику Далласа. Местные врачи заверяют, что у них "большой опыт работы с такого рода пациентами".

Шумахер выступал в гонках серии "Формула-1" с 1991 по 2006 годы и с 2010 по 2012 годы. За это время титул покорился ему семь раз.  

 
Теги: Минск
 
 
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У сотрудников клиники в Далласе огромный опыт работы с пациентами, получившими серьезные черепно-мозговые травмы.

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