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Бежал на красный свет. В Слониме автомобиль около пешеходного перехода сбил 11-летнего мальчика
21.09.2017 12:53 — Новости Общества | Tut.by
В Слониме автомобиль около пешеходного перехода сбил 11-летнего мальчика. Все произошло около остановки на проспекте Независимости районного центра. Ребенок перебегал дорогу на красный сигнал светофора,
Ребенок спешил на автобус и решил перебежать дорогу возле пешеходного перехода — на красный сигнал светофора. Автомобиль Volkswagen, который в это время ехал по дороге, он не заметил. Ребенок бежал слева направо. Перелетев через капот, он сломал в автомобиле правое зеркало заднего вида.
Юный пешеход ударился головой, получил перелом плеча и сейчас находится в больнице.
Водитель автомобиля был трезв. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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Все произошло около остановки на проспекте Независимости районного центра. Ребенок перебегал дорогу на красный сигнал светофора.
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