ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бежал на красный свет. В Слониме автомобиль около пешеходного перехода сбил 11-летнего мальчика

21.09.2017 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Слониме автомобиль около пешеходного перехода сбил 11-летнего мальчика. Все произошло около остановки на проспекте Независимости районного центра. Ребенок перебегал дорогу на красный сигнал светофора, сообщает Гродненская Госавтоинспекция.


Ребенок спешил на автобус и решил перебежать дорогу возле пешеходного перехода — на красный сигнал светофора. Автомобиль Volkswagen, который в это время ехал по дороге, он не заметил. Ребенок бежал слева направо. Перелетев через капот, он сломал в автомобиле правое зеркало заднего вида.


Юный пешеход ударился головой, получил перелом плеча и сейчас находится в больнице.

Водитель автомобиля был трезв. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все произошло около остановки на проспекте Независимости районного центра. Ребенок перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Сельским автолавкам разрешат торговать спиртным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика