Бежал на красный свет. В Слониме автомобиль около пешеходного перехода сбил 11-летнего мальчика

В Слониме автомобиль около пешеходного перехода сбил 11-летнего мальчика. Все произошло около остановки на проспекте Независимости районного центра. Ребенок перебегал дорогу на красный сигнал светофора, сообщает Гродненская Госавтоинспекция.





Ребенок спешил на автобус и решил перебежать дорогу возле пешеходного перехода — на красный сигнал светофора. Автомобиль Volkswagen, который в это время ехал по дороге, он не заметил. Ребенок бежал слева направо. Перелетев через капот, он сломал в автомобиле правое зеркало заднего вида.





Юный пешеход ударился головой, получил перелом плеча и сейчас находится в больнице.

Водитель автомобиля был трезв. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.