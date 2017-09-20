Следственный комитет раскрыл подробности громкого уголовного дела о нападении гимназиста на учительницу русского языка. Еще после приговора Минского городского суда следователи обещали: они расставят все точки над i и расскажут, почему ученик минской гимназии № 74 был приговорен к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

7 апреля Минский городской суд вынес приговор 16-летнему Донату. А вскоре в социальной сети появилась страница в поддержку осужденного подростка, люди стали выкладывать фото с хештегом «донат_невиновен». Судебный процесс был закрытым, стороны ничего не комментировали, однако после оглашения приговора в интернет попали материалы уголовного дела. На дискуссию в интернете, так виновен или нет ученик гимназии в покушении на убийство учителя русского языка и литературы, обратил внимание председатель Следственного комитета и пообещал « расставить все точки над i ». 19 сентября после апелляции в Верховном суде приговор вступил в законную силу и Следственный комитет позвал на пресс-конференцию журналистов. На вопросы ответили Евгений Архиреев, заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску, Андрей Риман, начальник отдела стационарно судебно-психиатрических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз, Олег Куль, заместитель начальника управления медико-криминалистических экспертиз ГКСЭ, Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета.

Как рассказал Архиреев, дело расследовал убойный отдел:

— Отрабатывались различные версии, но с учетом показаний потерпевшей и свидетелей, основной версией стала причастность Доната. Именно его фамилию называла потерпевшая.

TUT.BY собрал вопросы по делу гимназиста, которые чаще всего обсуждались после обнародования материалов дела.

Нож, орудие преступление, так и не нашли?

О том, что нож не нашли , рассказала мама Доната еще в феврале 2017 года. На следующий день после трагедии был найден кусок лезвия от столового ножа, его отправили на экспертизу, но эксперты не обнаружили на нем ни следов крови, ни отпечатков пальцев.

Данные с пресс-конференции:

Найденный нож был подвергнут исследованиям, он не имеет отношения к делу. Тот нож, которым было совершено нападение, не нашли. На вопрос были ли такие дела, которые отправлялись в суд, без орудия преступления, представители СК ответили утвердительно.

Почему явку с повинной суд признал незаконной?

После задержания Донату предложили пройти детектор лжи, подросток согласился и полиграф показал: гимназист не причастен к преступлению. А уже ночью школьник написал чистосердечное признание, родные уверены, что следователь продиктовал ему текст. Утром Донату предложили повторить все на камеру, но он отказался. В Минском городском суде 4 дня рассматривали это признание, на допрос был даже вызван следователь, в итоге суд пришел к выводу, что чистосердечное признание было получено незаконно. С 15-летним на тот момент гимназистом следователь беседовал ночью в отсутствии законного представителя, адвоката и психолога.

Данные с пресс-конференции:

Документ был написан Донатом 24 мая, написал он его добровольно, без принуждения, и это позже подтвердил на видеокамеру. Он сказал, что текст ему никто не диктовал. При этом, явка не включалась в список доказательств.

Показания детектора спикеры прокомментировали так: по ним определить, причастен подросток или нет, к преступлению в связи особенностями Доната, не представлялось возможным.

Почему не было следственного эксперимента?

Родители подростка заявляли ходатайство о его проведении, следователь отклонил. По версии родных, время преступления не совпадает с показаниями учительницы французского языка и одноклассника Доната. В приговоре Минского городского суда указано: преступление было совершено с 8.13 до 8.30. Из показаний учительницы младших классов: она вышла и своего кабинета в 8.15 и пошла к учителю русского языка и литературы. Они говорили 3−4 минуты, в 8.18 Доната в коридоре видит учитель французского языка и говорит, что на втором этаже сидит его друг. В 8.20 мальчики встречаются, в 8.24 потерпевшая учительница звонит дочке.

Данные с пресс-конференции:

Следственный эксперимент не проводился, потому что Донат не давал показания. Показания давала только учительница. Сомнений в правдивости и искренности учителя, которая сообщила, кто на нее напал, у следователей не было. Ее кровь была на столе, журнале и стенах.

— По видеокамерам видно, что Донат пришел в гимназию 8.12, вышел из гимназии в 8.30, — рассказал Архиереев.

Была ли кровь на одежде и вещах Доната?

В заключении медико-криминалистической экспертизы, которая также выложена в интернет, говорится, что на пиджаке, рубашке и брюках гимназиста обнаружены «следы красно-коричневого вещества в виде брызг, помарок». В судебно-генетической экспертизе указано «следы крови могли произойти от учительницы». На одежде потерпевшей учительницы следов крови Доната не нашли.

В апелляционной жалобе отец гимназиста отмечал, сына задерживал сотрудник милиции. Он водил подростка по гимназии, доставлял на освидетельствование и экспертизу. А до этого якобы этот же сотрудник милиции оказывал первую помощь учительнице, помогал погрузить ее на носилки, дотрагивался до ее одежды.

«Невозможно исключить факт прикосновения рук Доната и сотрудника милиции», — говорится в жалобе.

Данные с пресс-конференции:

Брызги крови учительницы были обнаружены на одежде Доната. Представитель СК также отметил, что все его вещи были герметично упакованы, его осматривал тот сотрудник, который не оказывал помощь пострадавшей учительнице.

Также представители СК рассказали, что происходило после нападения на учительницу.

— Он (Донат) настойчиво, не менее 7 раз, просил одноклассника выйти на улицу прогуляться. Таким образом он пытался покинуть место происшествия и скрыть свою рану (на руке), дотронулся до ограждения (школьного забора — Прим. TUT.BY) и имитировал, что поранился.