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Скончалась богатейшая женщина в мире Лилиан Бетанкур
21.09.2017 19:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен — Sputnik. Совладелица французской компании LʼOréal Лилиан Бетанкур, являющаяся самой богатой женщиной в мире, скончалась, сообщило в четверг издание
© Фото: Twitter / @AndrewHolnessJM
По информации издания, Бетанкур ушла из жизни в четверг, на момент смерти ей было 94 года.
Француженка, по информации Forbes, была самой богатой женщиной во Франции и мире в 2017 году — ее состояние оценивалось в 39,5 миллиарда долларов США (14-я строчка в общем рейтинге мировых миллиардеров).
Бетанкур унаследовала компанию L'Oréal в 1957 году после смерти отца Эжена Шюллера. До последнего времени ей принадлежало более 30% акций производителя парфюмерии.
После смерти Бетанкур самой богатой женщиной мира стала Элис Уолтон, наследница основателя сети магазинов Wal-Mart — ее состояние оценивается в 38,6 миллиарда долларов.
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После смерти Бетанкур самой богатой женщиной мира стала Элис Уолтон, наследница основателя сети магазинов Wal-Mart – ее состояние оценивается в 38,6 миллиарда...
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