В Житковичах предписание на уборку участка получил человек, умерший семь лет назад

В Житковичском районе землеустроители выписывали фиктивные предписания по наведению порядка на участках. Три сотрудника службы за год вынесли 1500 предписаний. Проверять состояние участков специалисты службы не выезжали. Показатели действительно рекордные: столько же, сколько в одном Житковичском районе, вынесли предписаний, например, во всей Брестской области, сообщает телеканал СТВ.

Так, предписание по наведению порядка было вынесено по одному из адресов в Житковичском районе. Если верить документам землеустроителей, это частное домовладение. По факту — с 1937 года здесь работает базовая школа, а человек, на имя которого вынесли предписание, умер семь лет назад.

Служба отчиталась за выдачу 3,5 тыс. предписаний. При этом полторы тысячи из них специалисты службы документально подтвердить не смогли, более 40 выдано фиктивно, гражданам либо умершим, либо не являющимся собственниками земельных участков.