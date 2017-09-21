Кондитерская компания «Коммунарка» собирается построить на месте своего бывшего детского лагеря у Минского моря туристический комплекс. Сейчас на сайте госзакупок объявлены торги по выбору подрядчика на проектирование объекта.

Пионерский лагерь «Юный Коммунар» находился возле Минского моря в районе деревни Крыжовка. В 2000-е годы он перестал работать, а в 2015-ом «Коммунарка» попыталась продать его имущество через аукцион. Но тогда участок в 6,6 гектар с начальной ценой около 315 тысяч долларов никто не приобрел.



Так лагерь выглядел в 2013 году. Фото: Александр Лычавко, TUT.BY

Начальник отдела маркетинга и рекламы «Коммунарки» Светлана Гонтарева говорит, что предприятие решило построить на месте бывшего лагеря туристический комплекс. Это в компании посчитали оптимальным вариантом, учитывая целевое назначение земли у Минского моря. Недавно на участке снесли все постройки.

А сейчас на сайте госзакупок «Коммунарка» объявила конкурс по выбору компании, которая разработает проектно-сметную документацию по объекту «Туристический комплекс СОАО «Коммунарка». Начальная цена работ — 420 тысяч рублей. Торги пройдут 24 октября и победившая в них организация должна будет в течение шести месяцев выполнить заказ. После этого проект направят на госэкспертизу и можно будет приступать к строительству.

По словам Гонтаревой, пока у «Коммунарки» нет однозначной концепции будущего комплекса. «Поэтому на подрядные торги выставлена в том числе концепция. Мы ищем оригинальную идею», — пояснила начальник отдела маркетинга и рекламы предприятия.