ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Убыточность платных услуг и очереди. Госконтроль проверил поликлиники четырех городов Гомельщины

22.09.2017 15:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Все проверенные учреждения в Гомеле, Добруше, Мозыре и Светлогорске не были в достаточной степени укомплектованы «узкими» медицинскими специалистами и участковыми терапевтами, а люди не могли попасть на прием к врачу в день обращения. Время ожидания приема врача в отдельных случаях доходило до трех недель, сообщает КГК.

Проверки обнаружили многочисленные факты нерационального использования медицинского оборудования и его неравномерной загрузки, из-за чего очереди на обследование достигали трех месяцев.

Попасть к врачу-специалисту можно только по направлению терапевта, в результате чего пациенты вынуждены были обращаться в поликлинику по несколько раз и ждать приема врача до двух недель.

У специалистов госконтроля также возникли обоснованные претензии к работе регистратур проверенных поликлиник.

В филиалах № 1, № 5, № 6 и № 9 Гомельской центральной поликлиники у граждан отсутствовала возможность электронной записи к отдельным врачам при наличии свободного времени приема — работники регистратур не разместили соответствующие сведения на сайте. В Добрушской ЦРБ не была обеспечена достоверность и актуальность сведений, на стендах в поликлинике и интернет-сайте о месте и времени приема офтальмолога, эндокринолога и хирурга.

Кроме того, гомельскими поликлиниками была допущена убыточность платных услуг. Только за январь-апрель 2017 года убыток центральной поликлиники от их оказания составил около 30 тыс. рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проверки обнаружили многочисленные факты нерационального использования медицинского оборудования и его неравномерной загрузки, из-за чего очереди на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Стена Грабовского: у соседей нет претензий к звезде НХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика