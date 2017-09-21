Убыточность платных услуг и очереди. Госконтроль проверил поликлиники четырех городов Гомельщины

Все проверенные учреждения в Гомеле, Добруше, Мозыре и Светлогорске не были в достаточной степени укомплектованы «узкими» медицинскими специалистами и участковыми терапевтами, а люди не могли попасть на прием к врачу в день обращения. Время ожидания приема врача в отдельных случаях доходило до трех недель, сообщает КГК.

Проверки обнаружили многочисленные факты нерационального использования медицинского оборудования и его неравномерной загрузки, из-за чего очереди на обследование достигали трех месяцев.

Попасть к врачу-специалисту можно только по направлению терапевта, в результате чего пациенты вынуждены были обращаться в поликлинику по несколько раз и ждать приема врача до двух недель.

У специалистов госконтроля также возникли обоснованные претензии к работе регистратур проверенных поликлиник.

В филиалах № 1, № 5, № 6 и № 9 Гомельской центральной поликлиники у граждан отсутствовала возможность электронной записи к отдельным врачам при наличии свободного времени приема — работники регистратур не разместили соответствующие сведения на сайте. В Добрушской ЦРБ не была обеспечена достоверность и актуальность сведений, на стендах в поликлинике и интернет-сайте о месте и времени приема офтальмолога, эндокринолога и хирурга.

Кроме того, гомельскими поликлиниками была допущена убыточность платных услуг. Только за январь-апрель 2017 года убыток центральной поликлиники от их оказания составил около 30 тыс. рублей.