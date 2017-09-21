В Пружанах кошка спасла от пожара шесть человек, в том числе двоих детей

20 сентября на улице Свободы в Пружанах горел многоквартирный жилой дом. Жертв удалось избежать благодаря домашней кошке, которая почувствовала запах дыма и разбудила хозяев, пишет газета «Раённыя буднi».



Фото: Раённыя Буднi

Огонь в доме разгорелся в квартире соседей хозяев кошки. По предварительной версии, нетрезвый сын владельцев жилья плохо потушил окурок, от которого загорелся диван на веранде. Около 4.00, когда все жильцы дома спали, кошка начала громко мяукать и разбудила хозяев. Те почувствовали запах дыма и вызвали спасателей.

К приезду сотрудников МЧС веранда дома была в огне, а пламя уже перекинулось на общую крышу и стены второй квартиры. Выход был заблокирован, поэтому спасатели через окно эвакуировали из горящего здания жильцов.

Таким образом кошка спасла жизнь четверым взрослым, пятилетнему мальчику и годовалой девочке.