Как добровольцы TUT.BY пытались провести ночь в лесу

Сообщения о потерявшихся в лесу грибниках вместе с грибным «нашествием» в этом году напоминают сводки с линии фронта. Только за прошлые выходные на Витебщине заблудились 17 человек , 70-летний могилевчанин провел в лесу пять суток. С начала сезона сотни человек терялись в белорусских лесах. Добровольцы TUT.BY решили проверить на себе, смогут ли провести ночь в лесу.



Кадр TUT.BY

Операторы портала Кирилл Уколов и Всеволод Зарубин отправились в популярное грибное место в Логойском районе, в котором прежде мы собирали грибы на скорость . Оба — с опытом ночного ориентирования, подготовленные физически, но у них не было задачи просидеть ночь. В отличие от грибников-«потеряшек» у них была возможность вернуться в машину. Но даже они наутро после этой лесной ночевки категорически сказали, что больше в таком не участвуют. Все подробности нашего эксперимента, главная цель которого предупредить легкомысленные спешные сборы в лес, — смотрите в нашем видео.

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Важно!

Как собраться в лес:

— предупредите родных, куда идете и во сколько планируете вернуться;

— если едете в лес на машине, позаботьтесь о достаточном количестве топлива;

— если вы одиноки, о своей поездке сообщите друзьям или оставьте записку с датой ухода и возможным маршрутом;

— обязательно возьмите с собой мобильный телефон с заряженной батареей;

— возьмите внешний аккумулятор;

— МЧС рекомендует не ходить в лес в одиночку. Возьмите с собой напарника;

— ваша верхняя одежда должна быть яркой, в камуфляже вас можно потерять и в трех метрах;

— предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки;

— лучше, если одежда будет непромокаемой;

— с собой в рюкзаке носите бутылку с водой и небольшой запас еды;

— возьмите с собой необходимые лекарства;

— пригодятся фонарик и свисток;

— в карман положите нож, спички, завернутые в пакет, зажигалку и часы;

— при входе в лес поставьте точку на карте в вашем смартфоне;

— обратите внимание на крупные ориентиры поблизости: ЛЭП, дорогу или просеку;

— не «срезайте угол» по незнакомой местности, особенно по болоту;

— старайтесь не заходить в болото;

— если попали туда, отломайте палку и ею проверяйте, можно ли делать следующий шаг;

— не злоупотребляйте спиртными напитками.

Если вы заблудились в лесу:

— сразу же сообщите родным и в специальные службы: 101, 102 или 112;

— остановитесь и успокойтесь, паника только уведет вас глубже в лес;

— если вы точно знаете, что вас будут искать, оставайтесь на месте, разведите костер и ждите;

— ищите ЛЭП, просеки или реки: вдоль них можно выйти к людям;

— если вы слышите дорогу, машины или поезда, попробуйте выйти на звук;

— работающий трактор слышно за 3−4 километра, собачий лай — за 2−3 километра, проходящий поезд — до 10 километров;

— трубы на крышах можно увидеть за 3 километра, заводские трубы — за 6 километров, колокольни и башни — за 15 километров;

— если же вы решили попытаться выйти самостоятельно, помните, что человек ходит по кругу;

— поэтому выберите себе ориентир, проведите визуально прямую линию и идите по ней;

— продолжайте двигаться, выбирая себе новый ориентир по той же прямой линии через каждые 100 — 150 м;

— никогда не переходите водоем, будь то ручей, река и, тем более, болото;

— не рекомендуется выбираться из леса ночью;

— постарайтесь развести огонь и поддерживать его всю ночь, он отпугнет животных, дым будет маркером вашего места;

— хорошо дымит лапник, но его надо добавлять в хорошо разгоревшийся костер;

— если необходимо организовать временную стоянку, это нужно сделать на сухом месте;

— расположиться лучше всего на открытом месте, чтобы вас можно было заметить с коптера или вертолета;

— если вы можете соорудить из подручных средств знаки вашего присутствия, сделайте это;

— это могут быть гора из камней, крест из толстых веток, — то, что не может сделать природа;

— время от времени подавайте звуковые сигналы: голосом или стучите палкой по дереву;

— ешьте только то, что знаете: незнакомые грибы, ягоды и травы могут быть ядовитыми;- не теряйте надежды, поисковые возможности сегодня велики, главное — вовремя попросить о помощи.