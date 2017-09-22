В пятницу на площадке у Национальной библиотеки столичная милиция провела День открытых дверей «Служить закону — призвание и жизненное кредо». Акцию сделали для школьников, чтобы привлечь внимание молодежи к работе правоохранителей. Мы посмотрели показательные выступления и узнали у школьников, которые поступают в Академию МВД, почему они хотят служить в органах и на какую зарплату рассчитывают.





К 15 часам на площадке у библиотеки группами собираются школьники. Некоторые громко обсуждают: «Отметимся и уйдем». Среди толпы по форме легко определить и тех, кто все же пришел по делу — это ученики из профильных классов по праву и те, кто учится в лицее МВД.

Чтобы заинтересовать молодежь не только концертом, в разных местах организовали точки с развлечениями.

Привлекали внимание школьников палатки, где разрешали поуправлять милицейским мотоциклом в очках виртуальной реальности. Неподалеку поставили стол для раздачи солдатской каши и чая — покормили школьников по расписанию, через час после старта мероприятия. Рядом не меньший интерес вызывал реквизит криминалистов, где были документы, чемоданы с инструментами и оружие преступников: кастет, шило, самодельные пистолеты.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY













Школьники тут не только фотографировались с холодным оружием, но и интересовались содержимым чемоданов. В одном из них парень замечает лак для волос.

«А это зачем?» — спрашивает он.

«Чтобы зафиксировать отпечатки и следы преступника. На песке, например», — отвечает ему сотрудник милиции.

На сцене в это время выступают учащиеся Могилевского института МВД с песнями вроде «Это вуз твоей мечты» и танцуют в форме. Заметно, что зрителям концерт по душе — школьницы сбрасывают рюкзаки и тоже начинают танцевать.

А вот парни в это время подтягиваются на турниках. Выстраиваются в очередь, чтобы попробовать свои силы. Хотя среди этих людей тех, кто собирается работать в милиции, мы не нашли. Найти и среди приглашенных старшеклассников желающих связать свою жизнь с этой структурой было довольно сложно. Но все же мы поговорили с некоторыми, сделали их портреты и поинтересовались, какой приказ они никогда бы не стали исполнять.

Амира: «Мы не идем в милицию искать парней»



Амира справа

Амира заканчивает 11 класс 68-й школы Минска. Учится девушка в специализированном правовом классе.

— Пока еще точно не определилась, куда буду поступать, может, оперативно-разыскная деятельность. Это же очень интересно — все эти выезды. Ну, и для общего развития полезно — там же надо развивать логическое мышление. Но при поступлении играет важную роль средний балл и состояние здоровья.

Подружки из класса ей подсказывают, что стоит подготовиться к тому, что для девушек балл при поступлении в Академию МВД значительно выше и отбор тоже строгий.

— Но у нас, как у правового класса, есть привилегии. Если у нас средний бал — 7,0, то мы проходим без вступительного экзамена в Могилевский институт МВД.

Сейчас у девушки средний балл 8,4. Эту оценку она называет стыдной.

— Мы не идем туда искать парней, для нас в первую очередь важна работа. Хочется помочь людям, сделать так, чтобы краж было меньше.

О первоначальной зарплате для сотрудников милиции девушка говорит, что можно и с 300 рублей начинать.

— А дальше и мы учимся, и зарплата растет.

Михаил: «Это почет и уважение со стороны других людей»





Одиннадцатиклассника Михаила назвали так в честь дяди, который работал в милиции и в 34 года погиб. Школьник решил продолжить дело родственника и тоже хочет учиться в Академии МВД.

— Собираюсь поступать на факультет милиции на административно-правовую деятельность или на оперуполномоченного. Мне по душе эта деятельность. Хочется помогать людям и делать добро. Это почетная работа, уважение со стороны других людей и перспектива. И для меня нет приказа, который бы я не стал исполнять. Это начальство — начальству надо подчиняться.

Рассуждая о зарплате милиционера, Михаил говорит, что сначала важно наработать опыт, и он даже не знает, на какой заработок примерно нужно рассчитывать.

«Для меня это не главное», — добавляет парень.

По словам Михаила, на факультет, куда он собирается поступать, проходной балл был 172. Сейчас у него средний балл аттестата — 8.

Катя: «Повлияла семья — дисциплина, порядок, папина закалка»





В толпе встречаем блондинку в майке спецназа Катю.

— У меня папа военный, поэтому мне интересна работа в структурах. Я с 9 класса нацелена поступать на криминалиста в Академию МВД. Наверное, на мой выбор повлияла семья — дисциплина, порядок, папина закалка.

Катя говорит, сначала представляла, что работа криминалиста — это трупы и что-нибудь страшное, а потом увлеклась и поняла, что раскрытие преступлений может быть интересным.

Девушка смотрит тематические сериалы, решает задачи на логику, читает о криминалистах в интернете. Но больше готовится для поступления к ЦТ. Средний балл у Кати — 7.

Школьница уверена, что никогда не стала бы исполнять приказ, если бы сказали убить человека. На митингах она тоже готова работать.

«Это же мой долг», — добавляет девушка.

Никита: «Хочу навести в стране порядок»





Между показательными выступлениями со стрельбой омоновцев и песнями «Мы на посту ради счастья страны» вылавливаем из толпы ребят из обычного класса, где сразу два человека собираются работать в структуре МВД.

Никита поступает в Академию МВД. Говорит, что ему с детства хотелось работать в милиции.

— Хочу навести порядок в стране. Когда пьяные милиционеры ездят за рулем — это плохо, за это надо наказывать.

Парню интересен факультет милиции: говорит, что хочет патрулировать улицы. Никита нам честно признается, что выбирает такую специальность для поступления еще и потому, что у него достаточно низкий балл — 5,2. Кроме того, поступать можно без армии.

— Но у меня хорошая физподготовка, я спортсмен.

Никита рассчитывает на хороший заработок. Говорит, что этого должно хватать на семью. Сначала достаточно будет 700−800 рублей.

Напоследок спрашиваем у парня о том, чего бы на службе он делать никогда не стал и какому приказу не подчинился.

— Никогда бы не взял взятку. Этого делать нельзя.

Лиза: «Хочу помогать людям и носить форму»





Одноклассница Никиты Лиза вполне конкретна в своих желаниях. Девушка тоже собирается идти в Академию МВД и хочет работать психологом.

— Я захотела поступать на психолога, а не на оперуполномоченного, потому что это тоже важная профессия. Хочу помогать людям и носить форму. Мне кажется, это почетно для себя — ты ведь защищаешь людей, оказываешь им помощь. Я представляю, что нужно будет присутствовать на допросах каких-то преступников или общаться с работниками органов.

Девушка считает наших милиционеров достаточно исполнительными, но говорит, что есть некоторые пробелы.

— Иногда сотрудники не очень компетентны, но такие далеко не все.

Лиза рассчитывает на зарплату психолога в 700 рублей. Средний балл у девушки сейчас 8,6. Но говорит, для того, чтобы наверняка поступить, ей надо набрать 9,5 балла, потому что для девушек строгий отбор.

Вова: «Я бы не стал стрелять в безоружного человека»





У стола с солдатской кашей и чаем вырываем из компании одиннадцатиклассника Вову. Он учится в самой обычной школе. В семье в органах никто никогда не работал, а Вова с детства хочет работать в милиции.

— Я хочу в Академию МВД поступить. А потом пойти в отряд специального назначения. Буду ловить опасных преступников. Что касается зарплаты, то можно начинать с 600 рублей, а дальше — больше 1000.

Объясняем Вове, что он выбирает опасное направление.

— Ну и что, везде можно погибнуть. Я понимаю, что это серьезная работа. К милиции, конечно, сейчас плохо относятся, но мне на это все равно. В классе мое решение не поддерживают, со мной вместе поступать не хотят, но и никто не говорит, мол, «фу, ты будешь работать в милиции».

Замечаем у парня на руке татуировку в виде контуров карты мира.

— Я спрашивал, все нормально. Сказали, что это просто прикрывается одеждой, поэтому все хорошо.

Средний балл у Вовы — 8,5. Сейчас он планирует вступить в МООП — это организация охраны правопорядка от БРСМ. При поступлении за это будет плюс. На его специальность в прошлом году проходные были в 260 баллов.

Напоследок спрашиваем у Вовы, чего бы он не стал делать на службе.

— Я бы не стал стрелять в безоружного человека, который ничего не сделал. А митинг… ну, придется разгонять. Это же приказ, я же не могу сказать: «Я не пойду», — меня уволят просто… Даже если там будут участвовать мои знакомые.



