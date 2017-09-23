Разговорник для начинающих. Основные жесты, которые помогут вам при общении с глухими людьми

Жесты глухих — это еще один иностранный язык. Выучить его, значит, погрузиться в мир людей, для которых каждое движение рук или лица значат целое слово или предложение.

Каждое последнее воскресенье сентября отмечается международный день глухих. В этот день принято обращать внимание на проблемы людей с недостатком или отсутствием слуха. В Беларуси около 10 тысяч неслышащих взрослых людей без учета детей.

Как и в любом иностранном языке, у языка жестов есть базовые слова и выражения, которые необходимо знать человеку для общения с глухими людьми. Это полезный навык, учитывая, что неслышащие люди не живут в другой стране, а находятся рядом с нами.

Фотограф TUT.BY Дарья Бурякина сделала фотопроект, где зафиксированы жесты и фразы, которые послужат небольшим разговорником между вами и неслышащим человеком. Проводником по наиболее употребляемым из них стала Ирина Радевич — переводчик жестового языка.

Жест «Здравствуйте, привет»













Жест "Извините"













Жест "Помощь"





Жест «Спасибо»











Жест "Доброта"





Жест «Мама»











Жест "Дом"





Жест «Счастье»











Жест «Уважение»





Жест «Любить»













