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Разговорник для начинающих. Основные жесты, которые помогут вам при общении с глухими людьми
24.09.2017 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Жесты глухих — это еще один иностранный язык. Выучить его, значит, погрузиться в мир людей, для которых каждое движение рук или лица значат целое слово или предложение.
Каждое последнее воскресенье сентября отмечается международный день глухих. В этот день принято обращать внимание на проблемы людей с недостатком или отсутствием слуха. В Беларуси около 10 тысяч неслышащих взрослых людей без учета детей.
Как и в любом иностранном языке, у языка жестов есть базовые слова и выражения, которые необходимо знать человеку для общения с глухими людьми. Это полезный навык, учитывая, что неслышащие люди не живут в другой стране, а находятся рядом с нами.
Фотограф TUT.BY Дарья Бурякина сделала фотопроект, где зафиксированы жесты и фразы, которые послужат небольшим разговорником между вами и неслышащим человеком. Проводником по наиболее употребляемым из них стала Ирина Радевич — переводчик жестового языка.
Жест «Здравствуйте, привет»
Жест "Извините"
Жест "Помощь"
Жест «Спасибо»
Жест "Доброта"
Жест «Мама»
Жест "Дом"
Жест «Счастье»
Жест «Уважение»
Жест «Любить»
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Жесты глухих - это еще один иностранный язык. Выучить его, значит, погрузиться в мир людей, для которых каждое движение рук или лица значат целое слово или...
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