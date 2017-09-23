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Разговорник для начинающих. Основные жесты, которые помогут вам при общении с глухими людьми

24.09.2017 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Жесты глухих — это еще один иностранный язык. Выучить его, значит, погрузиться в мир людей, для которых каждое движение рук или лица значат целое слово или предложение.

Каждое последнее воскресенье сентября отмечается международный день глухих. В этот день принято обращать внимание на проблемы людей с недостатком или отсутствием слуха. В Беларуси около 10 тысяч неслышащих взрослых людей без учета детей.

Как и в любом иностранном языке, у языка жестов есть базовые слова и выражения, которые необходимо знать человеку для общения с глухими людьми. Это полезный навык, учитывая, что неслышащие люди не живут в другой стране, а находятся рядом с нами.

Фотограф TUT.BY Дарья Бурякина сделала фотопроект, где зафиксированы жесты и фразы, которые послужат небольшим разговорником между вами и неслышащим человеком. Проводником по наиболее употребляемым из них стала Ирина Радевич — переводчик жестового языка.

Жест «Здравствуйте, привет»


 



 

Жест  "Извините"


 



 

Жест "Помощь"


 

Жест «Спасибо»

 


 

Жест "Доброта"


 

Жест «Мама»

 


 

Жест "Дом" 


 

Жест «Счастье»

 


 

Жест «Уважение»


 

Жест «Любить»

 


 


 
 
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